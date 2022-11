https://sputniknews.lat/20221129/asi-reducira-colombia-la-jornada-laboral-1132993651.html

Así reducirá Colombia la jornada laboral

Los colombianos comenzarán a trabajar gradualmente menos tiempo con el objetivo de pasar de las 48 horas semanales de trabajo actuales a 42 horas en 2026, sin... 29.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

trabajo privado

jornada laboral

A partir de mediados de 2023, la jornada de trabajo será de 47 horas. Pasará a 46 horas semanales en 2024, 44 en 2025 y se recortará hasta las 42 horas semanales a partir de 2026. La reducción de la carga horaria responde a la ley 2101, normativa aprobada en el anterior período legislativo."La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores", dice la ley.La Asociación NAcional de Empresarios (ANDI) estima que para mantener los procesos productivos las empresas deberán contratar más personal, lo cual generaría un costo adicional anual de 27 billones de pesos (5.500 millones de dólares), según recoge El Espectador. Asimismo advierten de una incremento del trabajo informal.Aunque hay estudios que indican que los empleados que trabajan menos horas son más felices y productivos, la reducción de la jornada laboral no impactará de igual manera a todas las empresas, dijo a El Colombiano Adriana Camacho, profesora de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario."Algunas empresas se verán golpeadas, seguramente, porque tendrán que pagar horas extras, mientras otras no van a tener mayores problemas para facilitar la conciliación entre vida familiar y trabajo", aseguró.

colombia

colombia, trabajo privado, jornada laboral