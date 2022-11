https://sputniknews.lat/20221129/francia-brasil-y-portugal-se-van-a-octavos-los-demas-a-la-espera-1133003065.html

Francia, Brasil y Portugal se van a octavos, los demás a la espera

Francia, Brasil y Portugal se van a octavos, los demás a la espera

MOSCÚ (Sputnik) — Ya se fue la primera semana de acción en la Copa del Mundo Catar 2022 y tras disputarse 32 de los 64 encuentros del torneo, solo tres... 29.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-29T13:21+0000

2022-11-29T13:21+0000

2022-11-29T13:21+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

francia

brasil

⚽ deportes

portugal

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1133003254_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_a37d813bd65c05e691c06af95d2fac13.jpg

Este 29 de noviembre inicia la tercera fecha de la fase de grupos y con ella la definición de las selecciones que mantendrán vivas sus esperanzas de llegar a la final el venidero 18 de diciembre.Hasta ahora solo Francia, Brasil y Portugal tienen sus cupos asegurados entre los 16 mejores del certamen. Los tres equipos ratificaron su favoritismo para dominar sus respectivos grupos y los tres tienen potencial para avanzar más allá. Recordemos que franceses y brasileños son los candidatos más fuertes para disputar la copa.Francia, Brasil y...Francia, puntera del grupo D, se convirtió en el primer equipo en clasificar a los octavos de final de Catar 2022 al derrotar 2-1 a Dinamarca, gracias a un doblete de su estrella, Kylian Mbappé en la segunda fecha de la fase de grupos.La escuadra gala terminó con el maleficio de que las campeonas del mundo no podían pasar la fase de grupos en su siguiente torneo y por tanto se ratifica como la rival a batir en la siguiente ronda.Con sus triunfos ante Australia (4-1) y Dinamarca (2-1) Francia llegó a seis puntos, y un +4 en la diferencia de goles, por lo que incluso una derrota ante Túnez —algo poco probable— en la tercera fecha, la dejaría con opciones de pasar como primera.Mientas que Brasil derrotó el 28 de noviembre 1-0 a Suiza, en un sufrido partido donde se notó la ausencia del lesionado Neymar Junior. A eso se suma el anterior triunfo ante Serbia (2-0), por lo que llegan con un +3 y se medirán el 2 de diciembre al que parece ser el rival menos complicado del grupo G, Camerún. Por tanto la escuadra suramericana no debería tener inconvenientes para asegurarse la primera plaza de la llave.Por su parte, Portugal venció 2-0 a Uruguay y con su éxito sobre Ghana (3-2), también cuenta con un +3 en los goles, que le da muchas opciones para partido del viernes ante Corea del Sur.Inglaterra no debería tener problemas para asegurarse su boleto a octavos y sumarse a los contendientes a seguir. Los ingleses pueden avanzar con un empate ante Gales, pero una victoria sería lo mejor para ratificar que son uno de los rivales a batir.Cuentas pendientesArgentina derrotó el 26 de noviembre 2-0 a México y mantuvo viva sus opciones de avanzar a los octavos, gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.El 30 de noviembre Argentina tendrá que superar a Polonia, líder del grupo C, para clasificar a la siguiente ronda. Tarea complicada si tenemos en cuenta que en sus partidos anteriores se quedaron a deber, incluso en la victoria ante México.Parecida es la situación de España en el E, pero con la diferencia de que solo la derrota ante Japón los podría dejar fuera de los octavos. Mientras que Alemania se juega la vida con Costa Rica y además depende de lo que pase entre nipones e ibéricos.Por su parte, en el grupo F se medirán en la última fecha las supuestas favoritas, Croacia y Bélgica. Los croatas dan por bueno el empate y con eso la clasificación. Mientras los belgas no pueden pensar igual tras caer 0-2 ante los marroquíes. Por lo tanto estarán dependiendo de ellos y de lo que pase entre africanos y canadienses.Mientras que el primer grupo definido será el A, en el que Países Bajos no debería tener problemas para vencer a Catar y asegurarse el primer puesto. En tanto, Ecuador se medirá a Senegal con la intención de no perder, pues un empate o la victoria le garantizarán el boleto a los octavos de final.Por el momento, Alemania, Estados Unidos, México, Dinamarca, Bélgica, Serbia y Uruguay son los equipos de los que se esperaba más y han decepcionado. Pero todos todavía cuentan con al menos una opción para seguir en el Mundial. Toca esperar por esos interesantes e intensos duelos de la tercera fecha, que despejan el camino a los octavos de final.

https://sputniknews.lat/20221126/cuanto-sabes-sobre-el-mundial-de-catar-2022-1132924884.html

francia

brasil

portugal

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, brasil, ⚽ deportes, portugal, fútbol