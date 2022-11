https://sputniknews.lat/20221129/la-vicepresidenta-argentina-defiende-su-inocencia-tras-comparecer-ante-tribunal-que-la-juzga-1133007902.html

La vicepresidenta argentina defiende su inocencia tras comparecer ante tribunal que la juzga

BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, difundió un escrito de veinte puntos en el que niega haber direccionado... 29.11.2022, Sputnik Mundo

"Las veinte mentiras de la Causa Vialidad", es el título del documento publicado por la expresidenta en su página web este martes.Tras pronunciar su tercer y último alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de la ciudad de Buenos Aires, que informó que el veredicto se dará a conocer el 6 de diciembre, Fernández respondió por escrito a las acusaciones que la fiscalía formuló en su contra durante el debate oral.Acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos, delitos por los que la fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández rechazó que durante su Gobierno se asignaran fondos para obras viales de manera ilegal y arbitraria.La expresidenta, señalada por supuestamente conceder al empresario Lázaro Báez 51 proyectos de obra pública, aseguró que "desde la Presidencia de la nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto indicándose cómo debían efectuar su tarea".Fernández consideró probado durante el juicio que "jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015".Tras haber acusado al tribunal de ser un pelotón de fusilamiento durante su último alegato, la vicepresidenta consideró "acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular".En su descargo, la exmandataria observó que todos los decretos de necesidad y urgencia emitidos por su Gobierno fueron validados por el Congreso, y que los fondos utilizados por un fideicomiso cuestionado por la fiscalía también fueron asignados con la venia del parlamento.Al negar que direccionara recursos económicos en favor de Lázaro Báez, la vicepresidenta recordó que "la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete", y sostuvo que todos los titulares de este área bajo su Gobierno declararon que no recibieron instrucciones sobre la asignación de los fondos.Sin pruebasEn esta línea, "todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular", esgrimió Fernández.Durante el juicio "la fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas", manifestó en otro apartado.Como ya defendiera de palabra ante los jueces del tribunal, Fernández también destacó que nunca llegó a reunirse con Lázaro Báez, a diferencia de lo que sostuvieron los fiscales Diego Luciano y Sergio Morla, que plantearon durante el juicio que la exjefa de Estado viajó el 30 de noviembre de 2015 a Santa Cruz para reunirse con el empresario.En su defensa, la también presidenta del Senado aseguró que el Poder Ejecutivo "no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015".En esa línea, Fernández postuló que no existe ninguna "disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la Dirección Nacional de Vialidad, ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial".Si bien concedió que la concentración de obra pública en empresarios locales "es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país", la exmandataria observó que la inclinación por decantarse por ejecutivos locales existe "en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios".Al final de su exculpación, la vicepresidenta insistió en que la fiscalía "jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación", y que el análisis se realizó al final "a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores".Con esta consideración, "la prueba incorporada al juicio [documental, testimonial y pericial] demostró que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados [no se hicieron pagos por obras no realizadas]", reafirmó.Como último punto, la expresidenta lamentó que los proyectos viales fueran abandonados durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que siguió a su administración, lo que causó un perjuicio al Estado.Los jueces del tribunal n.º 2 emitirá su sentencia el martes 6 de diciembre, aunque los fundamentos se darán a conocer más adelante.El veredicto debe ser dictado la misma jornada en que finalizan las últimas palabras de los 13 procesados en el expediente.La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.Ésta es la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual se lleva adelante desde el 21 de mayo de 2019.

