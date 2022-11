https://sputniknews.lat/20221129/mexico-iria-a-un-panel-del-t-mec-sobre-fin-de-importaciones-de-maiz-transgenico-de-eeuu-1133011115.html

México iría a un panel del T-MEC sobre fin de importaciones de maíz transgénico de EEUU

México iría a un panel del T-MEC sobre fin de importaciones de maíz transgénico de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las autoridades mexicanas están dispuestas a resolver una controversia sobre la suspensión de la importación de maíz transgénico...

La declaración fue hecha un día después de una visita del trabajo realizada el 28 de noviembre por el secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, quien se reunió con el mandatario y una delegación del gabinete Ejecutivo."Está el tratado y hay mecanismos [paneles], para que se resuelva en el caso de que exista una controversia, y si podemos llegar a un acuerdo, sin necesidad de ir a la controversia, mejor", respondió el gobernante en conferencia de prensa.Vilsack exhortó a sus contrapartes mexicanas a encontrar soluciones aceptables al problema, de lo contrario, "el Gobierno de EEUU se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos legales en virtud del T-MEC", según un comunicado difundido por la cartera estadounidense de Agricultura.El encuentro sobre la decisión de no importar maíz genéticamente modificado se celebró en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal, al que también acudió el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, y los titulares locales de Agricultura, Víctor Villalobos, de Economía, Raquel Buenrostro, y de Medio Ambiente, María Luisa Albores.En 2021 México importó más de 16,5 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico, según la cartera de Economía."Somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano", enfatizó López Obrador.Un decreto presidencial emitido a finales del 2020 apunta a eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2024, decisión que ha sido respaldada por organizaciones ambientalistas. Investigación científicaMéxico propone un plazo para revisar si el contenido de ese maíz amarillo no es dañino para la salud humana, aun cuando se use como forraje de animales.El plazo de dos años serviría para aclarar las dudas, prosiguió López Obrador."Una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad, y otra cosa es la salud; y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud", argumentó.A la reunión con Vilsack asistieron además el director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch, y el jefe para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco.La propuesta contempla que la compra de maíz amarillo estadounidense esté sujeto a un permiso anual de la Cofepris, que se podría ampliar.México también propone "llevar a cabo un acuerdo para que la agencia de salud de EEUU y la Cofepris hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y nos aseguren que no son dañinas a la salud".Productores estadounidenses afirman que sufrirían grandes pérdidas por el fin de las exportaciones de maíz genéticamente modificado, que en 2021 alcanzaron un récord de más de 63.000 millones de dólares y aumentaron en 2022.México sostiene que ese grano es originario de su territorio, donde hay muchas variedades nativas que también son patrimonio cultural.La representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, advierte de "pérdidas multimillonarias para los agricultores" estadounidenses y afectación a los importadores y consumidores mexicanos si avanza la decisión.Un comunicado de la oficina de Tai señala la importancia de evitar una interrupción de las exportaciones de maíz de EEUU y de "volver a un proceso regulatorio basado en la ciencia" para el comercio de productos biotecnológicos agrícolas.

