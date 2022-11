https://sputniknews.lat/20221129/mexico-un-paraiso-para-la-salud-de-los-turistas-extranjeros--1132468261.html

México, un paraíso para la salud... de los turistas extranjeros

Leya tiene 41 años y busca procrear. Para ello, esta mujer que vive desde hace unos años en Texas optó por realizar un tratamiento de fertilidad en México. ¿La... 29.11.2022, Sputnik Mundo

Y es que mientras el 28,2% de los mexicanos hasta 2020 declararon tener carencia en el acceso a los servicios de salud, según datos de la última medición de pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), México se ha convertido en una gran opción para turistas extranjeros que buscan calidad y precio por debajo del mercado de salud de países como Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Medical Tourism Association retomados por el Gobierno de México, hasta 2018, alrededor de 14 millones de personas en el mundo viajan a otros países en busca de atención médica, lo que representa una derrama económica de 100.000 millones de dólares a nivel global, con una tasa de crecimiento anual del 25%. Pero la cifra va en aumento. Según datos de Patients Beyond Borders, la población mundial está envejeciendo a un ritmo que supera la disponibilidad médica. México, de acuerdo con Patients Beyond Borders es uno de los países más solicitados cuando de turismo médico se trata y se encuentra solo por debajo de Tailandia. Otros países cotizados para ejercer turismo de salud son Costa Rica, la India, Israel, Malasia, Singapur, Turquía y Corea del Sur. Según la Secretaría de Turismo de México, hasta 2019, el país venía registrando un alza en la demanda de servicios de salud para extranjeros, sobre todo en los estados de la frontera norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, aunque también han despuntado Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.La dependencia mexicana, citando datos de Patients Beyond Borders, señaló que hasta el año pasado entre 1.400.000 y tres millones de pacientes extranjeros se venían atendiendo en el país latinoamericano, incluyendo a los migrantes que regresan para diversos tratamientos. Patients Beyond Borders señala que según los costos registrados en Estados Unidos de una variedad de especialidades y procedimientos, el rango promedio de ahorro en el caso de México es de entre 40 y 65%, uno de los más altos, solo por debajo de India, Tailandia y Malasia.Barato para extranjeros y caro para mexicanosEsto coincide con lo dicho por Leya en entrevista para Sputnik. De acuerdo con la mujer, en Houston, un tratamiento de Fertilidad In Vitro (FIV) tenía un costo aproximado de 50.000 dólares (un millón de pesos), mientras que en México, el mismo tratamiento fue cotizado en 8.000 dólares (160.000 pesos) en la clínica Fertilidad Integral, ubicada en la capital mexicana. Lo que para un extranjero representa un precio relativamente más asequible, para México, en términos generales, sigue siendo un monto muy alto. En un país, donde el salario promedio se ubica en 7.380 pesos, es decir, unos 380 dólares al mes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografia.En el caso de la clínica Fertilidad Integral, alrededor del 28% de sus pacientes son de origen extranjero, por ello, no solo oferta tratamientos, sino también acompañamiento a quienes se sometan a algún procedimiento. "Es una comunidad que tiene mucho interés", dijo en entrevista con Sputnik Ximena Morales, encargada del área de marketing de la empresa. Por ello, ante la creciente demanda de tratamiento por parte de extranjeros, Fertilidad Integral también oferta servicios de 'wellness'; es decir, terapia, acupuntura, terapia y yoga.El equipo de esta clínica, conformado por dos médicos especialistas, tres embriólogos, además de quienes dan sesiones enfocadas a la salud mental y física, también puede orientar a sus clientes en temas como el hospedaje, lugares para comer y ejercitarse. Esto, explican, en aras de quienes se sometan a un tratamiento médico se sientan en un lugar seguro y humanista. Otros sectores de saludDe acuerdo con Patients Beyond Borders, la cirugía cosmética, los servicios de odontología, la atención cardiovascular, ortopedia y los especialistas reproductivos son los más socorridos en los países de turismo médico. Cifras de la Sectur indican que, hasta 2018, el tamaño de esta industria en México se estima entre 8.000 y 8.800 millones de dólares al año.

