Proyecto Amar Migrar, la fundación que busca mejorar la vida de niños migrantes en Chile

Proyecto Amar Migrar, la fundación que busca mejorar la vida de niños migrantes en Chile

Maryelis Pipi llegó a Chile en plena pandemia de COVID-19 junto con su esposo y sus tres hijos desde Venezuela para comenzar una nueva vida en Santiago en 2021. Se instalaron en la comuna de Maipú, al poniente de la capital chilena, donde existen varios campamentos migrantes. Son asentamientos irregulares caracterizados por la pobreza, precariedad habitacional y vulnerabilidad de las familias que los habitan.Según el último Catastro Nacional de Campamentos realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en Chile existen 1.091 campamentos. Eso se traduce en 71.961 viviendas precarias y de ellas, cuatro de cada 10 corresponden a familias migrantes.Los tres hijos de Maryelis han formado parte del Proyecto Amar Migrar (PAM), una fundación sin fines de lucro que trabaja con niñas, niños y adolescentes en busca de disminuir las brechas de desigualdad social y educacional en la sociedad chilena.La joven explicó que es difícil el proceso de adaptación en otro país, con una cultura diferente. Sin embargo, el PAM le ha permitido a sus hijos que el impacto del cambio de vida "no sea tan grande".El mismo año que Maryelis llegó a Chile junto a su familia, Diego González dio comienzo al PAM, proyecto que le ha cambiado la vida a decenas de familias migrantes. "Estamos en un proceso de aprendizaje, este es un proyecto reciente. Tenemos la categorización de fundación sin fines de lucro a partir del mes de febrero [de 2022], pero es algo que se viene gestando desde principios del 2020 y finales del 2019, de forma individual", dijo González a Sputnik.En 2017 González comenzó a colaborar como docente voluntario en la fundación Servicio Evangélico Migrante, donde dio clases de español a migrantes haitianos y más tarde hizo su práctica profesional en la Oficina Migrante de la Municipalidad de Maipú. "Ahí me empiezo a involucrar más con las causas de la necesidad, de los desafíos que tienen las personas migrantes cuando llegan a Chile, el contexto también en el que viven".Voluntarios y un vínculo integralGonzález contó que las redes sociales sirvieron mucho para dar a conocer su trabajo en el PAM. Gracias a ello, comenzaron a llegar los primeros voluntarios al proyecto. Hoy son más de 100 de colaboradores en equipos de tutorías, trabajo social, psicología, comunicación audiovisual, diseño, jurídico, que trabajan en pos de proteger la infancia de los niños migrantes.El equipo de tutorías realiza el trabajo en terreno, de acompañamiento al niño en su proceso educacional y de aprendizaje integral. El equipo jurídico entrega orientaciones de migración, trámite migratorio, visa temporaria, visa definitiva, permiso de trabajo."Es muy importante el equipo jurídico, porque también entrega asistencia legal en los casos de vulneración de la niñez. Está vinculado también con la Oficina de Protección de los Derechos del Niño. El equipo de psicología, apoyo y desarrollo en habilidades psicoemocionales, también involucra a padres y la comunidad, haciendo vínculos para que finalmente el niño tenga un apoyo integral en su proceso de inserción", agregó.El proyecto está focalizado en los campamentos de la comuna de Maipú: Vicente Reyes, Luna de Haití, Fe y Esperanza y la Toma Latinoamericana. En ellos, la fundación se ha vinculado con 60 niños de forma directa e integral. El joven comentó que han realizado actividades de un impacto mayor, en las que incluso han logrado llegar a más de 200 niños."Un trabajo duro"El trabajo realizado por el PAM se financia con los aportes monetarios voluntarios de personas naturales, es decir, no hay empresas de por medio."No tenemos un aporte que sea 100% seguro en el tiempo y menos que se mantenga. Ahora estamos con saldo 0 y justo se nos junta con diciembre, un mes de harto gasto, porque está la Navidad para los niños y la actividad de cierre de fin de año", dijo González.Por ello, el PAM tiene una campaña constante de recolección de artículos escolares, dulces e insumos necesarios para materializar actividades, eventos puntuales o donación de dinero.

