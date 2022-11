Reaparecen brotes de gripe aviar en Latinoamérica, ¿cómo evitar contagios?

https://sputniknews.lat/20221129/reaparecen-brotes-de-gripe-aviar-en-latinoamerica-como-evitar-contagios-1133015505.html

Perú detectó un brote de gripe aviar y declaró una alerta sanitaria. ¿Qué significa esto y cómo puede repercutir en la región? Una especialista nos explica más al respecto.

Perú decretó una alerta epidemiológica por la aparición de casos de gripe aviar en aves silvestres, en la zona litoral del país.La influenza, conocida también como gripe, tiene varios tipos de versión del virus. El “A H5N1”, o gripe aviar, en la que nos enfocaremos hoy, tuvo sus primeros casos registrados en China en 1996.“La influenza aviar es el virus respiratorio de gripe que afecta a las aves, es un virus zoonótico, es decir, que afecta a los animales pero también puede afectar a las personas. Estos virus pueden ser de preocupación por contagiarse entre especies”, dijo a Big Bang Mariana Leguia, directora del Laboratorio de Genómica de la Universidad Católica de Perú.Además de la vacunación, el uso de mascarilla y lavado de manos son otras acciones efectivas de prevención, según la científica.En 2022 la Organización Panamericana de la Salud notificó la circulación de influenza aviar en aves de traspatio en Colombia, aves comerciales en México y ambos tipos de aves en Estados Unidos.En abril de este año se reportó el primer caso en humano, una persona que sacrificó aves de corral infectadas, y de esta forma se emite una “alerta para América Central y del Sur por el riesgo de introducción y propagación de influenza” y “recomienda vigilar la mortalidad inusual de aves”, según informa el Gobierno de Perú los antecedentes de la situación epidemiológica en la región.Hasta el momento el país no registró casos de influenza aviar en humanos, sino en pelícanos que residen en la zona costera del país.La cepa detectada allí es “altamente patogénica y contagiosa”, y por eso se comenzó también a analizar granjas de aves como pollos o gallinas, para verificar la seguridad alimentaria y que no se esparza el contagio.“La prevención es muy difícil pero es importante estar alerta que esto está circulando. Está en diferentes parte de la costa de Perú por lo que no es de esperar que aparezca en Ecuador, Colombia o hasta alguna parte de Chile”, agregó la científica.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

