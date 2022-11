https://sputniknews.lat/20221129/rusia-no-ve-senales-de-que-eeuu-este-dispuesto-a-dialogar-sobre-estabilidad-estrategica-1133006486.html

Rusia no ve señales de que EEUU esté dispuesto a dialogar sobre estabilidad estratégica

Rusia no ve señales de que EEUU esté dispuesto a dialogar sobre estabilidad estratégica

MOSCÚ (Sputnik) — No hay señales de que Estados Unidos (EEUU) esté dispuesto a reanudar las negociaciones con Rusia sobre estabilidad estratégica, declaró el... 29.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-29T15:11+0000

2022-11-29T15:11+0000

2022-11-29T15:11+0000

internacional

rusia

eeuu

canje de prisioneros

política

serguéi riabkov

farc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113256944_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_df8c191b399d41f53073c40a4bbbad98.jpg

"Ni antes ni después de la decisión de posponer la sesión de la Comisión Consultiva Bilateral tuvimos señales de que EEUU mostraba interés en retomar este diálogo", afirmó Riabkov ante la prensa.Destacó que Moscú no tuvo más remedio que posponer los diálogos con respecto al Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START o START III) en El Cairo, ya que Washington no quería "considerar nuestras señales".Al mismo tiempo, aseguró que Rusia ofrecerá a EEUU nuevas fechas para celebrar la reunión sobre el Nuevo START, pero señaló que es poco probable que el encuentro tenga lugar antes de finales de este año.El Tratado START III, suscrito en Praga en 2010 por un período inicial de diez años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026.Posible canje de presos con EEUURusia y EEUU podrían realizar un intercambio de prisioneros para finales del año, apuntó el funcionario."Siempre hay una oportunidad", comentó Riabkov el asunto.Agregó que si el canje tuviera lugar, "enviaría una señal positiva de que no está todo perdido en las relaciones ruso-estadounidenses" y "mostraría que la diplomacia silenciosa está dando frutos". Sin embargo, el vicecanciller ruso recordó que en varias ocasiones en el pasado el intercambio no tuvo lugar a pesar de que parecía que se iba a tomar una decisión correspondiente.A fines de julio, los medios estadounidenses informaron que Washington ofreció intercambiar al empresario ruso encarcelado Víktor Bout por la baloncestista Brittney Griner y el exmarine Paul Whelan, pero Moscú supuestamente exigió incluir en la lista para el canje a un ruso más.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó en noviembre que EEUU había propuesto a Rusia "vías alternativas" de solución al problema de los presos, pero no recibió la "esperada respuesta" a su proposición inicial.Bout fue arrestado en Tailandia en 2008 en el marco de una operación de los servicios de seguridad estadounidenses y extraditado a EEUU en 2010. La justicia de EEUU lo condenó a 25 años de cárcel por supuesta conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses al aceptar suministrar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización guerrillera que abandonó recientemente la lucha armada, pero que es catalogada por la Casa Blanca como terrorista.La estadounidense Griner fue sentenciada en Rusia a nueve años de cárcel y una multa de 1 millón de rublos (16.576 dólares) a principios de pasado agosto por cargos de ingresar drogas ilegalmente al país.Por su parte, Whelan está cumpliendo su sentencia de prisión en la región rusa de Mordovia luego de que un tribunal de Moscú lo sentenciara en junio de 2020 a 16 años por cargos de espionaje.

https://sputniknews.lat/20221128/embajada-eeuu-espera-momento-oportuno-para-retomar-dialogo-estrategico-con-rusia-1132964677.html

https://sputniknews.lat/20220917/biden-se-reune-con-familiares-de-estadounidenses-griner-y-whelan-detenidos-en-rusia-1130562151.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, canje de prisioneros, política, serguéi riabkov, farc