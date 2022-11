https://sputniknews.lat/20221130/campesinos-ecuatorianos-la-condonacion-de-la-deuda-es-una-ley-que-presento-el-presidente--1133053049.html

Campesinos ecuatorianos: "La condonación de la deuda es una ley que presentó el presidente"

Campesinos ecuatorianos: "La condonación de la deuda es una ley que presentó el presidente"

Campesinos ecuatorianos insisten en que el Gobierno cumpla con el perdón de deudas de hasta 10.000 dólares anunciado y que fue descartado el 24 de noviembre.

2022-11-30T22:15+0000

2022-11-30T22:15+0000

2022-11-30T22:15+0000

contante y sonante

ecuador

📰 paro nacional en ecuador (2022)

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1133052821_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d082703eb9e58ea07a00bde9fa1089e7.jpg

Campesinos ecuatorianos: “La condonación de la deuda es una ley que presentó el presidente” Campesinos ecuatorianos insisten en que el Gobierno cumpla con el perdón de deudas de hasta 10.000 dólares anunciado y que fue descartado el 24 de noviembre porque, según palabras del ministro de Economía, afectaría la viabilidad del banco público BanEcuador.

En medio de las movilizaciones de mitad de año impulsadas por indígenas y campesinos, el Gobierno decretó un perdón de las deudas de hasta 3.000 dólares y se comprometió a iniciar al proceso para las de hasta 10.000 dólares.Así se establece en la ley promulgada en diciembre de 2021 para la reactivación económica luego de la pandemia, y así se refrendó en las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones que durante 90 días trabajaron para buscar soluciones a los reclamos.Sin embargo, luego de que en los primeros días de noviembre el ministro Gobierno, Francisco Jiménez, dijera que existía un borrador del decreto para comenzar con la condonación de forma escalonada, el Ejecutivo descartó esa posibilidad.En el comunicado oficial del Ministerio de Finanzas con el anuncio de que no se llegaría a los 10.000 dólares, se argumentó que la medida afectaría la capacidad de BanEcuador para otorgar nuevos préstamos."No existe la viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo", dice el texto.Espinoza explicó que los créditos adeudados corresponden a 80.000 familias y datan de entre 15 y 20 años atrás y "no llegan a 200 millones de dólares". "Han ofrecido este beneficio para la gente y ahora dicen que van a quebrar, cuando en esta misma ley le perdonan a los ricos 2.000 millones de dólares".En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

deudas, ecuador, campesinos