EEUU intenta convencer a Polonia para que acepte 62 dólares como precio tope de crudo ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Diplomáticos estadounidenses se unieron a los debates de la UE sobre el precio tope para el petróleo ruso y procuran persuadir a Varsovia a... 30.11.2022, Sputnik Mundo

Según ese medio, quedan sustanciales divergencias entre los países de la Unión Europea en ese asunto, el debate sobre el plan de topar el precio del petróleo ruso no se incluyó en la agenda oficial de la reunión de los embajadores de la UE, pero continúa la celebración de consultas informales.Polonia, Estonia y Lituania insisten en acordar un precio más bajo de 62 dólares, señalan los diplomáticos europeos entrevistados por el periódico.Otro representante de la diplomacia europea subrayó que los contactos de EEUU con la UE sobre el techo de los precios no son más que un intercambio de opiniones y que "no es ningún intento de ejercer presión".Grecia, Chipre y Malta exigieron establecer un techo de los precios más alto o pagar compensaciones a sus industrias de acarreos marítimos, pero se logró eliminar sus recelos, señaló.Tres diplomáticos de alto rango de la UE comunicaron al periódico que la Comisión Europea prometió a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia empezar las consultas sobre un nuevo paquete de las sanciones antirrusas ya durante el próximo fin de semana.Occidente intensificó su presión sancionadora sobre Rusia por la operación especial rusa en Ucrania, lo cual provocó un aumento de los precios de la energía eléctrica, el combustible y los víveres en Europa y Estados Unidos.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la energía barata rusa era una ventaja para Europa y Estados Unidos, insistiendo en renunciar por completo a la energía de Rusia, empuja a Europa a la desindustrialización.Al comentar la idea de Occidente de limitar los precios de los agentes energéticos rusos, Putin declaró que Rusia no suministrará nada al exterior en detrimento de sus intereses.El viceprimer ministro Alexandr Nóvak a su vez comentó que "Rusia no abastecerá de petróleo a los países que fijen un techo a los precios, sea cual sea, de 60 dólares o cualquier otro, pues se trata de una interferencia en los instrumentos de mercado. Trabajaremos con aquellos consumidores que estén dispuestos a trabajar según las reglas de mercado".Moscú declaró en más de una ocasión que Rusia resolverá todos los problemas que le está creando Occidente.

