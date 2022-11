https://sputniknews.lat/20221130/el-parlamento-de-australia-aprueba-mocion-de-censura-contra-ex-primer-ministro-morrison-1133034515.html

El parlamento de Australia aprueba moción de censura contra ex primer ministro Morrison

MOSCÚ (Sputnik) — El Parlamento de Australia aprobó el voto de censura contra el ex primer ministro Scott Morrison (2018-2022) por nombrarse en secreto como... 30.11.2022, Sputnik Mundo

El medio añade que el líder de la Cámara de Representantes (Cámara Baja del Parlamento de Australia), Tony Burke, al presentar la moción declaró que Morrison no cumplió con "los estándares esperados de un miembro del Parlamento".El ex primer ministro, por su parte, dijo que está orgulloso de sus logros y de su Gobierno. Morrison también destacó que no tiene ninguna intención de someterse a "la intimidación política" de Gobierno que "utiliza sus números" en la Cámara Baja.Según el medio, una moción de censura es la declaración de desaprobación más seria que puede aprobar el Parlamento, aunque es simbólica y no conlleva consecuencias para Morrison como diputado.

