https://sputniknews.lat/20221130/el-teatro-salido-de-un-penal-mexicano-que-une-a-los-presos-y-exreclusos-1133044087.html

El teatro salido de un penal mexicano que une a los presos y exreclusos

El teatro salido de un penal mexicano que une a los presos y exreclusos

La Compañía de Teatro Penitenciario del penal mexicano de Santa Martha Acatitla celebró 13 años de existencia con la puesta en escena de 'MCBETH [Ruega por... 30.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-30T21:53+0000

2022-11-30T21:53+0000

2022-11-30T21:53+0000

américa latina

méxico

🎭 arte y cultura

william shakespeare

ciudad de méxico

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1133043574_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_597f2b5cf5ced6a50121bb5d72eb084a.jpg

Montar MCBETH en uno de los teatros más emblemáticos de la capital latinoamericana no es sencillo. Y no lo es porque la producción no se agota en lo tradicional, como el diseño del escenario o del vestuario. A esto se suma un operativo que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) para garantizar la seguridad de los asistentes y controlar cualquier eventualidad que se pudiera presentar.Aunque por motivos de seguridad las autoridades no pueden dar detalles de la operación, a las afueras de la puerta principal del teatro, a unos metros del Congreso capitalino, se observan cerca de 10 camiones de la SSC ocupando la calle. Mientras que los uniformados, portando armas largas, recorren la acera con mirada atenta.Al ingresar al recinto, un operativo similar al que se realiza en el penal al oriente de la capital mexicana recibe a los asistentes, a los que se les pide abrir los brazos para ser escaneados con un detector de metales. Después de pasar el primer filtro, las personas se desplazan entre los pasillos del lugar, en donde algunos elementos se mantienen alerta en compañía de perros policía y otros más, apostados en el escenario y en los diversos ingresos, vigilan cada detalle a su alrededor.Para las personas que asistieron a la puesta en escena, la experiencia se siente extrema, pues la mayoría acudió al teatro sin saber que habría una revisión tan exhaustiva. "Yo creo que la seguridad pues sí es extrema, pero es comprensible, poniéndonos en el lugar de un lado y del otro, es comprensible, es aceptable, yo creo que, si vienes a un evento así ", cuenta a este medio una mujer del público que, sin embargo, reconoce que se trató de una experiencia nueva y muy bonita.MCBETH ruega por nosotrosMientras el lugar se va llenando, el rey deleita a los espectadores con música y algunos chistes, hasta que llega el momento esperado, se apagan las luces y tres brujas aparecen en el escenario para ejecutar un ritual que anticipa lo que podrá verse más adelante. Con música en vivo y diálogos que reivindican el papel de las mujeres en la historia, como las brujas o lady Macbeth, que le perdona la torpeza a su esposo porque apenas comienza a 'deconstruirse', la obra es una crítica a la violencia de género, los feminicidios y los conflictos actuales, al tiempo que cuestiona las ideas del bien y el mal.Al finalizar la representación, los miembros de la compañía recibieron un reconocimiento por los 13 años de la agrupación. Se trata de Juan Carlos Sánchez Hernández, José Francisco García Ortíz, Rodolfo Francisco Sánchez Flores, Jesús Alejandro Pérez Rivas, Israel Inclán Bautista, Iván Olmos Villavicencio, Cándido Alberto Herrera, César David García Martínez, José Luis Padilla Hernández, David Gutiérrez Sandoval, Noé Lladó Rendón, Mauro Rafael Martínez Juan, Josué de León Arellano y Brenda Valeria Lemus.En palabras de Itari Marta Mena Abraham, directora de la compañía, "el teatro es la crónica y el reflejo del presente", por lo que muestran esta obra "para ver si ese reflejo nos llega a conmover y nos llega a molestar lo suficiente (…) para cambiarlo".El teatro penitenciarioLa Compañía de Teatro Penitenciario es un proyecto del Foro Shakespeare, un teatro de Ciudad de México que, desde el 2009, ha impulsado una estrategia de reinserción y recomposición social a través de la profesionalización y la empleabilidad en teatro. Se trata de la primera compañía en su tipo, que realiza obras teatrales al interior del penal de Santa Martha Acatitla. Los integrantes son los mismos internos, quienes a través de las obras consiguen oportunidades económicas, recreativas y de cohesión social que favorecen su reinserción laboral, así como la transformación social.La estrategia del proyecto consiste en formar a los reclusos profesionalmente a través de talleres teatrales y pedagógicos, para generar puestas en escena de impacto social abiertas al público tanto interno como externo. Además, los integrantes fungen como actores, escenógrafos, escritores, técnicos y directores teatrales.Bajo la dirección de Itari Marta, han dado vida a tres puestas en escena, siendo Cabaret Pánico (2010-2014) la primera, que partir de textos del chileno Alejandro Jodorowski sirvió para liberar culpas y resentimientos de los actores. La segunda obra es Ricardo III (2011-2016), una adaptación del dramaturgo inglés William Shakespeare. Mientras que la tercera puesta en escena fue El Mago Dioz (2015-2016), que reflexiona a partir de elementos del clown acerca de la conciencia en la toma de decisiones en la vida para asumir la responsabilidad de construir nuestro camino.Al mismo tiempo, gracias a la reincorporación a la sociedad de algunos de sus integrantes, la Compañía de Teatro Penitenciario trabaja externamente con jóvenes en conflicto con la ley y el barrio de Tepito, una de las zonas con mayores índices delictivos de la capital del país latinoamericano.Reinserción social a través del teatroEn una entrevista para Sputnik, Ismael Corona, que se formó como actor en la compañía tras obtener su libertad en el 2013, cuenta que se acercó a la agrupación para ser libre mentalmente, para poder decir algo sin saber qué es lo que tenía que decir.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL), durante 2021, más de 220.000 personas permanecían privadas de su libertad en el país latinoamericano. Del total, 94,3% corresponde a la población de hombres y 5,7% corresponde a la población de mujeres. En tanto, Ciudad de México concentra 26.500 personas privadas de su libertad, de las que 24.900 son hombres y 1.600 son mujeres.Sin embargo, existen pocas o nulas condiciones para que, una vez que estas personas obtienen su libertad, puedan reinsertarse a la sociedad mediante trabajos dignos. En ese sentido, la compañía, a lo largo de estos 13 años, les ha permitido a sus miembros contar con una fuente de ingresos tanto al interior como al exterior del penal, pues los integrantes que ya obtuvieron su libertad, como Ismael Corona, fundaron el 77 Centro Cultural, en donde le brindan trabajo a personas que tienen una carta de antecedentes penales.En el 77, ubicado en la Colonia Juárez, en el centro de la ciudad, se han montado obras como Ser yo mismo, la espera, una pieza de teatro testimonial en la que Corona cuenta qué esperaba en la cárcel, que, dice, era su libertad."Entonces, siempre alguien espera algo. Esperábamos dar esta función, esperamos levantar, y eso es lo que hacemos", compartió. A nivel personal, cuenta Corona, recitar un texto una y otra vez le ha permitido generar consciencia sin que una autoridad o una persona lo obligue a ello, a ser una buena persona.Pero no solo los miembros de la compañía se benefician, pues sus familiares también perciben los cambios en las personas privadas de su libertad, quienes han encontrado en el arte dramático una oportunidad para cuestionar la violencia y otros aspectos de la existencia."Aunque a veces tenemos cosas que arrastramos, pero lo sabemos, entonces, simplemente es poner un pequeño freno y seguir, seguir generando estas puestas en escena para ustedes, para que vengan al Teatro de la Ciudad, vayan a la penitenciaria, a ver puestas en escena", cuenta Corona.Cuestionado sobre la sensación de presentarse en un escenario como el del Teatro de la Ciudad, el actor comparte que el trabajo vale la pena, "el ser honesto con uno mismo y ser un espejo y decir: nosotros somos esto, tengan una prevención con sus hijos, con ustedes mismos. Nosotros ya hicimos esto, entonces, ¿ustedes qué?".

https://sputniknews.lat/20221112/josue-maychi-el-actor-responsable-de-que-se-hable-un-maya-digno-en-la-nueva-cinta-de-marvel-1132374091.html

https://sputniknews.lat/20221122/escopetarra-el-simbolo-de-paz-creado-de-una-escopeta-y-una-guitarra-por-un-artista-colombiano-1132745285.html

https://sputniknews.lat/20221105/la-inspiracion-en-la-moda-como-pretexto-para-el-despojo-de-expresiones-culturales-indigenas-1132051934.html

https://sputniknews.lat/20220618/teatro-desde-la-carcel-otra-forma-de-la-catarsis-social-en-mexico-1126953410.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Karen Fabián https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Karen Fabián https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

méxico, 🎭 arte y cultura, william shakespeare, ciudad de méxico, 📝 reportajes