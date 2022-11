https://sputniknews.lat/20221130/ghana-abandona-el-dolar-en-el-comercio-de-petroleo-un-paso-hacia-una-economia-global-multipolar-1133032872.html

Ghana abandona el dólar en el comercio de petróleo: ¿un paso hacia una economía global multipolar?

Las autoridades ghanesas anunciaron sus planes de pagar en oro por el combustible suministrado por la empresa estatal emiratí Emirates National Oil Co. La... 30.11.2022, Sputnik Mundo

El profesor de macroeconomía y economía monetaria de la Universidad de Friburgo (Suiza) Sergio Rossi afirmó a Sputnik que la decisión del Gobierno ghanés de abandonar el dólar estadounidense podría considerarse parte de una tendencia creciente a reducir el uso de la moneda en los pagos internacionales.El dólar estadounidense se abandona cada vez más debido al gran impacto de las crisis económicas mundiales y de la política monetaria de Washington en los países en desarrollo.Según el experto, Ghana se está pasando al trueque en un intento de liberarse del dominio del dólar estadounidense, que ha tenido un impacto negativo en el país, así como en la economía mundial. El impacto se produce como "resultado de que EEUU utiliza el dólar como arma económica para satisfacer su propio interés a corto plazo". Rossi señaló que la aplicación de este tipo de instrumentos acaba siendo perjudicial para el propio país, sirviendo de ejemplo la crisis financiera mundial de 2008.Añadió que las duras restricciones causadas por el llamado Consenso de Washington entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EEUU perjudicaron a varias economías emergentes y el desarrollo de todo el mundo desde la década de 1980.El profesor señaló que el reciente debilitamiento de la moneda ghanesa cedi frente al dólar estadounidense, que tuvo un impacto destructivo para la economía del país, que se enfrenta a una crisis de la deuda y a tasas de inflación récord, fue causado por "los aumentos del tipo de interés de los fondos federales decididos por la Reserva Federal de Estados Unidos".El cedi cayó un 57% en 2022, "como resultado de la fuga masiva de capitales de Ghana y de un crecimiento en forma de hongo de los precios de las importaciones que tiene varios impactos negativos en esta economía en desarrollo".Esto provocó un aumento del 40,4% de la inflación en octubre, con un incremento del coste de la vida junto a los precios del combustible, mientras que "el consumo se resiente y los bancos tienen problemas ante el creciente número de préstamos morosos en sus propios balances". El Banco Central de Ghana elevó los costes de los préstamos en 250 puntos básicos, hasta el 27%, algo que no había ocurrido en casi 20 años.Asimismo, las reservas internacionales del país se redujeron de 10.800 millones de dólares en octubre de 2021 a 6.700 millones —solo suficientes para cubrir 2,9 meses de importaciones de petróleo— un año después.El profesor mencionó que "la deuda externa de Ghana también es problemática, ya que está denominada en dólares estadounidenses y que el país tiene problemas para refinanciar al vencimiento".Rossi también señaló que el cedi ghanés no es, ni mucho menos, la única moneda afectada por la situación, y que otras divisas como el dólar zimbabuense, el peso cubano, la libra egipcia, el kyat de Birmania y la rupia de Sri Lanka también sufrieron una tasa de descenso debido a la política de la Reserva Federal.Según el experto, la decisión de Ghana "confirma y apoya la nueva tendencia [de desdolarización] de la economía mundial". Afirmó que los países en desarrollo se esfuerzan por lograr la soberanía monetaria y la independencia de los inversores extranjeros, que persiguen sus propios intereses al proporcionar a las economías extranjeras dólares estadounidenses.El experto destacó que la tendencia emergente afectará negativamente al sistema fiscal estadounidense a corto plazo. Perderá un importante volumen de ahorro extranjero, que permanecerá en sus países de origen o se invertirá en otros países más allá de EEUU."Tanto el número como el negocio de las instituciones financieras de EEUU se reducirá, induciendo una reducción de los niveles salariales y de empleo en estas instituciones, que deberían acabar entendiendo que les interesa apoyar la actividad económica dentro de las fronteras del país, en lo que respecta en particular a las pequeñas y medianas empresas que contribuyen a 'enverdecer' el sistema económico para el bien común", enfatizó Rossi.El entrevistado opinó que en estas circunstancias, el centro de la gobernanza de la economía mundial se repartirá por todo el planeta, creando una multipolaridad y reduciendo la asimetría que se observa hoy en día.Por su parte, en una entrevista con Sputnik, el Dr. Benedict Pharoe, analista sudafricano y profesor de la Universidad de Fort Hare, sostuvo que África es un continente que debe desempeñar un papel clave en el reequilibrio del poder geopolítico, señalando que Sudáfrica, miembro del BRICS, actúa como ejemplo para los países africanos que desean desprenderse del dominio occidental. En 2022, varios Estados como Argentina, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Nigeria y Argelia expresaron su interés en unirse a los BRICS. Fueron bienvenidos por los miembros del bloque, entre ellos China y Rusia. Para formar parte del bloque, los países necesitan la aprobación oficial de los cinco Estados miembros.

