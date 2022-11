https://sputniknews.lat/20221130/las-perversiones-juridicas-de-la-union-europea-para-legitimar-el-robo-de-fondos-rusos-1133043349.html

Las perversiones jurídicas de la Unión Europea para "legitimar" el robo de fondos rusos

Actualmente, Occidente mantiene congelados en sus bancos unos 300.000 millones de dólares de reservas internacionales rusas, al tiempo que también fueron saqueadas las cuentas de los empresarios tachados como "oligarcas del Kremlin", tratándose de alrededor de 19.000 millones de dólares adicionales a los ganados gracias a la astucia de la burocracia occidental.Un detalle nada menor: parte de los recursos financieros rusos bloqueados corresponden a pagos en concepto de suministros de hidrocarburos al viejo continente. En otras palabras, "parte del gas ruso recibido por Europa fue enviado prácticamente gratis", tal y como denunció el mandatario del gigante euroasiático, Vladímir Putin.Una denuncia que en ningún momento molestó a Von der Leyen, quien hasta llegó a acusar a Rusia de usar su gas como "chantaje", omitiendo el incómodo hecho de que todos obstáculos a la llegada de hidrocarburos rusos al bloque comunitario fueron creados única y exclusivamente por las sanciones impuestas a Moscú, y luego también por los atentados terroristas contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2.Von der Leyen tampoco siente ningún inconveniente en tratar el dinero robado a Rusia como si fuera suyo. En este contexto, acaba de anunciar su intención de crear "una estructura" para "gestionar" y hasta "invertir" los fondos saqueados a Moscú. Al mismo tiempo, se mostró insatisfecha por el volumen de los recursos financieros arrebatados al 'régimen de Putin', dando a entender que lo deseable sería tener, como mínimo, el doble de lo que hay ahora. Y es que, según sus palabras, los daños causados por Rusia en Ucrania rondan los 600.000 millones de euros. Ni hablar de que la presidenta del Ejecutivo comunitario no dijo quién hizo esta estimación, ni tampoco cómo se hizo.Lo que no oculta Von der Leyen es que sus pretensiones sobre el dinero robado a Rusia carecen de fundamento jurídico. Ante ello, planteó una salida elegante: crear normas que legalicen este saqueo sin precedentes. La obsesión de la Unión Europea por hacerse con los fondos congelados de Rusia tendría que ver con que el proyecto Ucrania está resultando nada rentable para Bruselas y los demás patrocinadores del régimen de Kiev. Un régimen que convirtió al país en un "agujero negro", según el Embajador ruso en el Reino Unido, Andréi Kelin, quien constató que la Ucrania de Volodímir Zelenski es un Estado insostenible sin la ayuda, tanto armamentística como finaciera, por parte de Occidente.Por ejemplo, en octubre de este año, Kiev afirmó que necesita cada mes alrededor de 5.000 millones de dólares en calidad de ayuda presupuestaria, una suma más moderada que la articulada por Zelenski en abril, cuando exigió a Von der Leyen 7.000 millones de dólares al mes para la subsistencia de su régimen. Además, el mandatario ucraniano llamó a Bruselas a desembolsar 33.000 millones de dólares en 2023 para cubrir el déficit fiscal de un país que no tiene con qué pagar salarios y pensiones a sus ciudadanos.Ni hablar de que no puede pagar su deuda que alcanzó niveles históricos. En octubre, aumentó en 5.000 millones de dólares al situarse en más de 103.000 millones. Se estima que para comienzos del año que viene el endeudamiento de Ucrania llegaría al 106% del producto interno bruto. Tampoco se descarta que pueda duplicarse hasta alcanzar los 173.000 millones de dólares, según las propias autoridades ucranianas. Unos récords que atribuyen a factores como el suministro de armas occidentales.El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, acaba de comunicar que los países de la OTAN enviaron a Ucrania armas por valor de 40.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, prometió seguir proporcionando ayuda militar al régimen de Kiev. Y ello a pesar de las crecientes denuncias de que buena parte de los suministros armamentísticos hacia Kiev acaban en paradero desconocido, al tiempo que varios países de la OTAN se están quedando sin armamentos y no saben cuánto tiempo demorarán en recuperar sus existencias, según The New York Times.Por otro lado, los envíos que sí llegan a manos de las fuerzas al servicio de Zelenski solo provocan más destrucciones en Ucrania, tratándose de objetivos legítimos para Rusia. Según explicó recientemente el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasíli Nebenzia, Moscú ataca con misiles de alta precisión aquellas infraestructuras en Ucrania, entre ellas las energéticas, que se emplean para proveer a las unidades ucranianas de armas, "sobre todo occidentales", así como de "logística y comunicación".Algo que no constituye crímenes de guerra, en contra de la narrativa promovida por figuras como Von der Leyen, quienes buscan hacer creer que lo que hace Rusia es atacar a infraestructuras civiles. Se lee en el primer protocolo de la Convención de Ginebra que los objetos militares son aquellos que "por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida". En otras palabras, los golpes rusos no tienen nada que ver con afectar a la población civil, sino que persiguen única y exclusivamente "debilitar y destruir la capacidad militar" del adversario, de acuerdo con Nebenzia.Mientras, el vicecanciller ruso, Alexandr Grushkó, acusó a la Comisión Europea de tratar de "legitimar" a toda costa "las sanciones ilegales" adoptadas contra Rusia, así como "el robo de fondos pertenecientes a personalidades jurídicas y físicas de Rusia".Unos robos que se han convertido en una rutina para Occidente, donde resaltan casos como el saqueo de oro venezolano por el Reino Unido bajo el pretexto de la supuesta ilegalidad de lo que califica como "el régimen de Maduro". Otro caso elocuente es la llamada incautación por EEUU de 7.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán. La lista es larga.

