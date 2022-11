https://sputniknews.lat/20221130/me-deje-llevar-canelo-ofrece-disculpas-a-messi-tras-las-fuertes-amenazas-1133044936.html

"Me dejé llevar": 'Canelo' ofrece disculpas a Messi tras las fuertes amenazas

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se disculpó con el futbolista Lionel Messi y el pueblo de Argentina por sus declaraciones contra el 10, en las que... 30.11.2022, Sputnik Mundo

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió el campeón mundial de peso super medio desde su cuenta de Twitter. La polémica entre el pugilista y el futbolista estalló tras el partido entre México y Argentina, que se disputó el 26 de noviembre, en donde la albiceleste se impuso 2-0 sobre la selección mexicana. En imágenes que circularon en redes sociales se pudo ver la celebración de la pulga en los vestidores, en donde un gesto suyo provocó la ira de Canelo. Las fotografías muestran al astro argentino quitándose los zapatos y desplazando con el pie una camiseta del capitán del Tricolor, Andrés Guardado, que el argentino había intercambiado al final el encuentro. Para los fanáticos mexicanos, se trató de un insulto de Messi a la camiseta mexicana, a la que, de acuerdo con algunos, incluso terminó pisando en medio de la celebración. Desde entonces, el boxeador no paró de publicar amenazas e insultos, con tonos cada vez más confrontativos y hasta amenazantes, como "que le pida a Dios que no me lo encuentre". Las amenazas del boxeador provocaron una ola de reacciones, como la del propio Andrés Guardado, quien defendió a Messi de los ataques de Canelo, y confesó que él también tiró al piso la playera de Messi, aunque nadie grabó el gesto, para que la laven.Con todo, Canelo le deseó éxito a ambos equipos, que este 30 de noviembre se disputarán su pase a octavos de final.

2022

