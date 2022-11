https://sputniknews.lat/20221130/peleadores-argentinos-desafian-a-canelo-alvarez-por-sus-amenazas-a-messi-1133025211.html

Peleadores argentinos desafían a 'Canelo' Álvarez por sus 'amenazas' a Messi

El enojo de 'Canelo' Álvarez con Lionel Messi por el incidente de la camiseta de México sigue dando que hablar. Ahora son varios los boxeadores y luchadores...

Tras el partido entre Argentina y México en el Mundial de Catar, Messi desplazó involuntariamente la camiseta mexicana con el pie al sacarse los botines, un gesto que enfureció a Canelo. En Twitter el boxeador dijo sobre el futbolista, de forma amenazante, "que le pida a Dios que no me lo encuentre".Con el paso de las horas, se fueron sumando comentarios en redes sociales de varias figuras, muchos con ánimo de quitarle trascendencia a lo ocurrido y señalarle a Canelo que su interpretación de lo ocurrido está equivocada. Pero otros fueron amenazantes y desafiantes con el boxeador.El luchador argentino de artes marciales mixtas de la UFC Santiago Ponzinibbio salió en defensa de Messi y dijo en Twitter: "Te estás equivocando! Leo nunca fue irrespetuoso en toda si carrera, estás mal interpretando un acto aislado, pero no entiendo la amenaza, Yo tambien voy a estar cuando se encuentren".El boxeador Pablo Pacman Corzo aprovechó para desafiar al boxeador mexicano: "Canelo si querés pelear con un argentino soy el indicado estoy rankeado y listo para pelear, dame la oportunidad y hacemos un Argentina vs México, vos decidís".Asimismo, el boxeador chubutense Ezequiel Matthysse publicó un video con un texto que dice: "Cuando quiera, 12 rounds en Las Vegas", y en el video desafía a Álvarez: "Qué onda Canelo, Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro".Otro que no se tomó bien las palabras de Canelo fue Franco Tenaglia, un luchador de artes marciales mixtas. Entrevistado por el medio TyC Sports, el argentino dijo: "Canelo es un cobarde, porque lo está invitando a pelear a Messi que es un futbolista, no le está diciendo de jugar un partido de fútbol, lo quiere llevar al área que más sabe".

