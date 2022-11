https://sputniknews.lat/20221130/politico-europeos-acusan-a-eeuu-de-usar-en-su-provecho-el-conflicto-en-ucrania-1133029918.html

'Politico': europeos acusan a EEUU de usar en su provecho el conflicto en Ucrania

'Politico': europeos acusan a EEUU de usar en su provecho el conflicto en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — En Europa responsabilizan a Estados Unidos de los actuales problemas del continente, sosteniendo que Washington usa en su provecho el... 30.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-30T09:31+0000

2022-11-30T09:31+0000

2022-11-30T09:31+0000

europa

eeuu

defensa

opera

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1131617233_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_166e6d272b1bafd433277165ba592d13.jpg

Según ese medio, las élites políticas europeas desde hace mucho gustan de usar la táctica de "señalar al otro lado del Atlántico" cuando las cosas van mal en el continente. Trátese del conflicto en Ucrania, de las calamidades naturales o de la degradación de la lengua francesa, "el culpable es EEUU", afirma.El medio constata que EEUU exporta menos del 10% de su gas natural y dice que aunque los europeos se sienten molestos de pagar por el gas más que los estadounidenses, nadie les empujó a caer en la dependencia del gas ruso ni a apagar sus centrales nucleares.Politico tacha de infundada la intención de acusar a EEUU de estar especulando con la venta de armas, señala que la mayor parte de éstas fue "donada" a Ucrania. También afirma que las empresas militares europeas no reciben las mismas ganancias que las estadounidenses porque Europa no invirtió lo suficiente en su industria de guerra.Rusia envió anteriormente a la OTAN una notificación sobre los suministros de armas para Ucrania. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió en su tiempo que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en blanco legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia, así como señaló que los países de la OTAN "están jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20221129/una-carga-insoportable-como-la-ayuda-a-ucrania-divide-a-europa-y-estados-unidos-1132998817.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, eeuu, opera, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania