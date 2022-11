https://sputniknews.lat/20221130/que-es-la-salida-obligatoria-diferida-el-mecanismo-que-colombia-reclama-a-biden-1133040817.html

Qué es la Salida Obligatoria Diferida, el mecanismo que Colombia reclama a Biden

américa latina

colombia

eeuu

joe biden

gustavo petro

liberia

departamento de estado (eeuu)

migración

El Gobierno de Colombia solicitó al Departamento de Estado de EEUU que aplique el estatus de Salida Obligatoria Diferida, o DED según sus siglas en inglés, para evitar la deportación forzosa de miles de colombianos que se encuentran en territorio estadounidense. Se trata de un mecanismo excepcional que requiere la acción directa del presidente del país norteamericano.Según informó el diario colombiano El Tiempo, la solicitud fue hecha por el embajador colombiano en Washington, Luis Gilberto Murillo, a través de una carta entregada al secretario de Estado, Antony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.Según consigna el medio local, Murillo aclara en la carta que el mecanismo podría beneficiar a hasta 200.000 colombianos que se encuentran viviendo de forma irregular en EEUU.Sin embargo, el mecanismo solicitado por Colombia es por demás excepcional para el Gobierno estadounidense, especialmente porque no existe un protocolo que lo regule sino que se aplica "a discreción del presidente de los Estados Unidos".En efecto, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos explica en su sitio web que la DED "no es un estatus migratorio específico" sino que "está dentro de la discreción de autorización que tiene el presidente como parte de su poder constitucional para llevar a cabo las relaciones exteriores".Por ese motivo, no existen requisitos predefinidos para acceder a este tipo de beneficio, que en la práctica impide que ciudadanos de un país determinado sean deportados durante un período específico. Los criterios utilizados en cada caso son especificados por el propio presidente estadounidense en cada decreto.En la actualidad, EEUU solo aplica este mecanismo para migrantes de Liberia y Hong Kong. Hasta el 20 de julio de 2022, el beneficio también estaba vigente para ciudadanos de Venezuela, producto de una decisión adoptada por el expresidente Donald Trump (2017-2021) el 19 de enero de 2021, su último día de mandato.Así como el presidente Joe Biden decidió extender el mecanismo para los ciudadanos provenientes de Liberia hasta el 30 de julio de 2024, no hizo lo mismo con los venezolanos, que ya no pueden acceder al beneficio.En rueda de prensa recogida por medios colombianos, Murillo aclaró que el Gobierno de Petro descartó apelar a otro mecanismo, el Estatus de Protección Temporal (TPS), entendiendo que hay más posibilidades de que EEUU acepte la solicitud de DED debido a que "es más discrecional del presidente Biden".De todos modos, Murillo aconsejó a los colombianos no migrar de forma ilegal a EEUU. "No se sometan al riesgo, al desgaste y a la indignidad de venir aquí de manera ilegal, indocumentada", apuntó.

colombia

eeuu

liberia

