¿Se puede vivir sin estrés?

Puede ser para algunos difícil, pero no imposible. Con solo cinco minutos de no hacer nada, podemos ayudar a prevenir muchas enfermedades. Una psicóloga nos explica cómo.

2022-11-30T22:10+0000

La palabra "estrés", últimamente se volvió algo cotidiano, tanto que muchas personas le han restado importancia, y eso se volvió un problema de la sociedad moderna que dispara una diversidad de patologías o afecciones al organismo.Presión arterial alta, diabetes, depresión o ansiedad, insuficiencia cardíaca, obesidad, problemas en la piel o problemas menstruales, afecciones gástricas, entre otras patologías, pueden tener su origen en el estrés.Muchas de ellas son consideradas "enfermedades silenciosas" por su ausencia de síntomas o la dificultad para diagnosticarlas. Pero, según la psicoanalista uruguaya Silvia Cossio radicada en Argentina, pueden detectarse indicios de estas patologías “en el trabajo psicoanalítico"."Es silencioso si uno va a buscar síntomas que la persona pueda explicar, no lo nota. Pero la hipertensión arterial es una respuesta a algo que uno asumió mal", explicó la especialista.Cossio abordó el tema en una publicación realizada en el portal 'Psicología y mente', en el que diferencia tres fases del estrés: alarma, resistencia y agotamiento. En entrevista con Zona Violeta, nos explicó cómo se manifiestan."Lo estresante en el fondo es el modo en que vivimos. (...) Hemos empezado a tratar las exigencias del entorno como si fueran meros estímulos. Cuestiones como el zoom, las videoconferencias, el uso de los móviles, las pantallas, todo eso que parece muy amable, con lo que sostenemos esperar el colectivo, andar en subte o hay gente que no lo suelta ni para ir al baño; nos sobrecargan de estímulos", agregó."Es muy posible, a veces no nos damos cuenta pero nos dejamos chupar por el mundo que es cambiante y pide cada vez más, ofrece cada vez más pero ofreciéndonos cada vez más, nos pide cada vez más".Por lo tanto, "rehabilitar los entretiempos, donde no se hace nada, por más cortos que sean", por ejemplo mientras espera el bus en la parada, o aguarda a ser atendido en una oficina o en una consulta médica, esto permite "al cuerpo volver a su eje" y reducir los niveles de estrés.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

