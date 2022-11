https://sputniknews.lat/20221130/ucrania-un-agujero-negro-que-arruina-a-la-otan-se-esta-tragando-todas-sus-armas-1133016553.html

Ucrania, un agujero negro que arruina a la OTAN: se está tragando todas sus armas

Ucrania, un agujero negro que arruina a la OTAN: se está tragando todas sus armas

Varios países de la OTAN se están quedando sin armamentos y no saben cuánto tiempo demorarán en recuperar sus existencias. Algo que se debe a que el régimen de... 30.11.2022, Sputnik Mundo

Ucrania, un agujero negro que arruina a la OTAN: se está tragando todas sus armas

Occidente quemó casi todas sus naves en UcraniaAunque resulte harto difícil dar a entender que hablamos en serio cuando citamos las declaraciones de los distintos personajes del régimen de Kiev, ya sea de su presidente, Volodímir Zelenski, o de su ministro de Relaciones Exteriores, Dmitro Kuleba, por dar un par de ejemplos, es la pura y dura realidad.Precisamente el canciller ha vuelto a dar ese tipo de declaraciones estridentes que, un día sí, y otro también, salen de boca de alguno de los integrantes del régimen. "La última vez que asistí a una reunión ministerial de la OTAN, vine con tres palabras: armas, armas y armas. Esta vez, si bien esta solicitud sigue siendo absolutamente aguda, la especificaré diciendo que necesitamos defensa aérea, tanques y líneas de producción", soltó en una reciente entrevista que concedió al diario Politico de EEUU.Pero ha dicho más frases de esa calaña en la mencionada entrevista: "Hay países en el mundo que tienen lo que Ucrania necesita, pero no lo van a vender en cantidades suficientes por razones políticas. En vez de contar con ellos y pasar meses tratando de convencerlos, hay que lanzar la producción para que no dependamos de los caprichos de terceros países que tienen existencias de material, pero no están dispuestos a compartirlas", soltó."Me parece el colmo. Hay una cosa que se llama 'geopolítica', y a pesar de que nosotros vivimos en este mundo europeo que se ha rendido con armas y bagajes a los intereses de EEUU, pues existen otros países que tienen su política propia y no están dispuestos, por las razones que sea, a apoyar este conflicto ni a 'dar más gasolina'", dijo al respecto Josep Alsina, director de la revista de historia, metapolítica y filosofía, Nihil Obstat.Lo que sí parece claro es que, o a Kuleba no le están diciendo la verdad sobre la realidad de las existencias de armas de la OTAN, o se la dicen y no se la cree, o se la dicen y le da igual, o no se la dicen, y encima no lee los periódicos. ¿Y por qué decimos esto? Porque Ucrania se ha convertido en un agujero negro para la Alianza Atlántica y se está tragando todo su arsenal armamentístico, de tal manera que los países que la integran se están quedando sin existencias, incluso para sí mismos.Y hay un dato que es revelador, según un alto cargo de la Alianza, quien confió a Politico que los países más pequeños de la OTAN han agotado su potencial, con 20 de sus 30 miembros "bastante agotados".

