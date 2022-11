https://sputniknews.lat/20221130/uruguay-posible-espionaje-a-senadores-jaquea-el-funcionamiento-institucional-1133051178.html

Uruguay: posible espionaje a senadores "jaquea el funcionamiento institucional"

Uruguay: posible espionaje a senadores "jaquea el funcionamiento institucional"

La oposición nucleada en el Frente Amplio (FA) está reclamando al Senado que rechace un presunto acto de espionaje en democracia contra dos de sus senadores. En otro orden, en Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez afirmó que mientras gobierne defenderá las relaciones entre su país y Taiwán. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-11-30T22:00+0000

2022-11-30T22:00+0000

2022-11-30T22:10+0000

en órbita

uruguay

luis lacalle pou

espionaje

mario bergara

mario abdo benítez

taiwán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1133051763_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6d906fd57c0ca4e2eacff50db0542ad4.jpg

Uruguay: posible espionaje a senadores “jaquea el funcionamiento institucional” La oposición nucleada en el Frente Amplio (FA) está reclamando al Senado que rechace un presunto acto de espionaje en democracia contra dos de sus senadores. En otro orden, en Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez afirmó que mientras gobierne defenderá las relaciones entre su país y Taiwán. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

La oposición reclamó en el Senado que el cuerpo rechace públicamente un presunto acto de espionaje en democracia contra dos de sus legisladores.El hecho involucra al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, quien está detenido y es investigado por la Fiscalía por varios casos de corrupción.En una de las líneas de investigación trascendió que una empresa de seguridad e investigaciones que opera desde EEUU le encargó a Astesiano el armado de "fichas" con "información personal".Las víctimas eran los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, con el supuesto objetivo de chantajearlos con el fin de que los legisladores no ampliaran la demanda penal por la concesión del puerto de la capital uruguaya, Montevideo, a la empresa belga Katoen Natie.En Órbita entrevistó al senador frenteamplista Mario Bergara, quien dijo sentirse "vulnerado" y lamentó que todo este episodio deje al país en una situación "muy triste".El senador opositor hizo un llamado a cuidar la institucionalidad, por encima del interés político, y le reclamó al presidente, Luis Lacalle Pou, que deje de excusarse con el argumento de que fue engañado en su buena fé.Bergara agregó que, visto lo visto, "es momento de que el presidente se exprese dejando de lado las excusas, dejando de hablar de que lo engañaron por su ingenuidad porque está en juego el funcionamiento democrático de las instituciones".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las declaraciones del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien afirmó que mientras él esté en el poder defenderá las relaciones entre su país y Taiwán.El mandatario reivindicó su decisión indicando que la misma responde a “valores democráticos, no a intereses económicos” aunque sus expresiones públicas coincidieron con la decisión de Taiwán de habilitar la importación de carne porcina paraguaya.En Órbita habló con el analista paraguayo Andrés Colmán, quien señaló que se trata de un posicionamiento que "no sorprende", por tratarse de "una herencia de la dictadura de Alfredo Stroessner", que gobernó el país entre Agosto de 1954 y Febrero de 1989.Para el experto las señales que dio el presidente "no son casuales" si se toma en cuenta que el Mercosur está atravesando por lo que denominó como una "mini crisis", en la que Argentina, Brasil y Paraguay advirtieron a Uruguay que adoptarán medidas si su Gobierno continúa negociando con China de manera unilateral.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

uruguay

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uruguay, luis lacalle pou, espionaje, mario bergara, alejandro astesiano, mario abdo benítez, taiwán