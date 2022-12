https://sputniknews.lat/20221201/ebrard-me-dicen-que-mexico-seria-la-nueva-china-1133078519.html

Ebrard: "Me dicen que México sería la nueva China"

Ebrard: "Me dicen que México sería la nueva China"

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que el país tiene un gran potencial de cara al futuro, por lo que llamó a aprovechar el 'nearshoring' e impulsar... 01.12.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

china

marcelo ebrard

📈 mercados y finanzas

"Tenemos mucho trabajo por delante, soy muy realista. La otra vez platiqué con un funcionario de Emiratos [Árabes Unidos] y me dijo que por qué no hacíamos un acuerdo logístico de libre comercio con ellos y afirmó que nosotros seríamos la nueva China. Así que las posibilidades trabajo son enormes y hay que seguirles el paso", comentó Ebrard durante la inauguración del XXVIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano.Ebrard enfatizó en la importancia de atender las empresas que busquen localizarse en México."Estamos haciendo un esquema geográfico de cómo orientar este proceso, en Estados Unidos, estamos sincronizando medidas", agregó.El contexto geopolítico en el que se vive una batalla comercial entre Estados Unidos y China, así como dos años de pandemia por COVID-19 que reconfiguraron la cadena industrial, han generado que las empresas volteen a ver a México, un país que bien podría sacar provecho de esto gracias al nearshoring, que es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, priorizan su localización cercana a los destinos mercantiles y con una zona horaria semejante.Sin embargo, de acuerdo con Raúl Ignacio Morales Chávez, economista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el nearshoring no es algo nuevo en México, pues desde los años 60 este fenómeno tuvo lugar en el país, en la frontera norte, cuando se instalaron las maquiladoras vinculadas a las norteamericanas.Según el experto, México podría colocarse como una potencia regional. Sin embargo, señaló que para esto el país tiene que apostar por una infraestructura adecuada.La inversión extranjera directa en México ha crecido de manera importante. Durante los primeros seis meses de 2022, las autoridades mexicanas reportaron una cifra preliminar de inversión extranjera directa (IED) de 27.511,6 millones de dólares, cifra histórica."Desde que se lleva el registro en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como este primer semestre del año", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de agosto.

méxico

china

