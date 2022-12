https://sputniknews.lat/20221201/euforia-y-clasificacion-asi-se-vivio-en-argentina-la-victoria-ante-polonia-en-el-mundial-1133057317.html

Euforia y clasificación: así se vivió en Argentina la victoria ante Polonia en el Mundial

Tras el desahogo que supuso la victoria de Argentina ante México el sábado 26, miles de hinchas se reunieron para apoyar al seleccionado albiceleste en el encuentro ante Polonia este 30 de noviembre, instancia en la cual definía su permanencia en el mundial de Catar 2022.La plaza Seeber, en la Ciudad de Buenos Aires, fue el epicentro de la convocatoria de una multitud que —reunida ante una pantalla gigante— cantó, sufrió, alentó y celebró desaforadamente la clasificación a los octavos de final.Tras un primer tiempo plagado de situaciones de peligro generadas por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, finalmente la multitud explotó de euforia con los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, en los minutos 46 y 67 de juego, ya en la segunda mitad del encuentro.Personas de todas las edades se congregaron unidas por un motivo común: alentar a su selección. Desde niños llevados por su familia hasta adultos en pareja o con amigos, todo el público disfrutó de un partido memorable.Emiliano tiene 14 años, vive en Caballito —en el corazón de la ciudad— y es la segunda vez que vive un encuentro mundialista en la plaza Seeber. "Fue una locura este partido. Vine con mi familia porque el sábado pasado, después de ganarle a México, prometimos que íbamos a volver hoy. No queríamos romper la cábala", dice a Sputnik.Tras la victoria, la multitud siguió entonando las tradicionales canciones de aliento al conjunto capitaneado por Lionel Messi. "Es una maravilla este equipo. Me emociona verlos dejar la vida en la cancha, sin importar el rival. Hay que ser cautos, pero es imposible no soñar con una selección como esta", afirma emocionado Hernán, que se acercó a la plaza junto con su pareja y sus dos sobrinos.Argentina clasificó primera en su grupo y enfrentará a Australia por los octavos de final el sábado 3 de diciembre a las 16:00, hora local. Con un país teñido de albiceleste, el seleccionado buscará meterse entre los ocho mejores equipos del mundial 2022. Nadie dice que el desafío sea simple, pero 47 millones de personas seguirán apoyando al plantel que los representa y despierta la ilusión de todo un país.

