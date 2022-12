https://sputniknews.lat/20221201/la-cancilleria-rusia-ha-perdido-interes-por-la-conferencia-de-seguridad-de-munich-1133060287.html

La Cancillería: Rusia ha perdido interés por la Conferencia de Seguridad de Múnich

MOSCÚ (Sputnik) — La Conferencia de Seguridad de Múnich ha perdido objetividad, así que Rusia se negaría a participar en la próxima edición, aunque la hubiesen... 01.12.2022, Sputnik Mundo

El pasado 21 de noviembre, el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múbich, Christoph Heusgen, dijo que funcionarios rusos no están invitados a la próxima edición. "No les daremos una plataforma para su propaganda. Queremos discutir el futuro de Rusia con los líderes de la oposición rusa y los exiliados: SUS voces deben ser escuchadas y amplificadas", tuiteó.Su portavoz lamentó que la Conferencia de Múnich se haya convertido en "un foro estrictamente transatlántico" y haya "perdido inclusividad, imparcialidad y equidistancia con respecto a sus ponentes". Moscú y otras capitales que no son de Occidente, agregó, carecen de interés hacia el evento.Los intentos de excluir a Rusia del diálogo, según la Cancillería, no hacen sino crear nuevas líneas de tensión y acentuar la antigua división en Europa, contrariamente a los intereses de los europeos.

