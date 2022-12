https://sputniknews.lat/20221201/la-ue-amenaza-a-twitter-con-prohibirlo-1133060052.html

La UE amenaza a Twitter con prohibirlo

La UE amenaza a Twitter con prohibirlo

Nuevas turbulencias sacuden a Twitter. Esta vez, la Unión Europea (UE) advirtió a su flamante dueño, Elon Musk, que prohibirá el acceso en su territorio en... 01.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-01T09:25+0000

2022-12-01T09:25+0000

2022-12-01T09:25+0000

internacional

twitter

unión europea

elon musk

🏛️ compañías

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1129045120_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1da8d3f67d9941d6a80bf14acdaf5a57.jpg

"El comisario europeo Thierry Breton, responsable de la aplicación de las leyes digitales de la UE, dio a conocer la amenaza durante una reunión por video con Musk el miércoles [30 de noviembre]", publicó el periódico, citando a personas familiarizadas con la conversación.En la publicación se destaca que el funcionario europeo le propuso a Musk una lista de reglas para la red social. En particular, se incluyen la creación de criterios claros sobre los que se puede bloquear a un usuario, imposibilidad de desbloquear "arbitrariamente" las cuentas de los usuarios sancionados y la lucha "agresiva" contra la desinformación. También Breton instó a Twitter a aceptar una "amplia auditoría independiente" de la plataforma para el próximo verano boreal.El periódico señaló que en caso de que la red social se niegue a cumplir con estas reglas, Twitter "corre el riesgo de violar" la nueva ley de Servicios Digitales de la UE que establece cómo deben moderar los contenidos las empresas tecnológicas. A Musk le informaron que si la red social viola la normativa, la compañía se enfrentaría a una prohibición dentro de la UE o a una multa de hasta el 6% de la facturación global. Sin embargo, las fuentes del Financial Times afirman que Musk calificó repetidamente la ley de "muy sensata" y dijo que debería aplicarse "en todo el mundo".Asimismo, Breton pidió a Musk que aplicara normas estrictas en materia de publicidad, entre las que se incluyen la prohibición del "targeting" a los niños y todos los usuarios en función de "información sensible" como las creencias religiosas y políticas, informó el medio.Anteriormente, Musk había anunciado que restablecería las cuentas bloqueadas de la red social después de que la mayoría de los participantes en una encuesta que realizó estuviera a favor de una amnistía. En particular, la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump también ha sido desbloqueada.A finales de octubre, Musk cerró finalmente la adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares. Prometió liberalizar la política editorial de la red social, que fue criticada por su dura censura, crear un consejo de moderación de contenidos y hasta que el consejo esté en funcionamiento, no tomar decisiones globales sobre la política editorial o el restablecimiento de cuentas bloqueadas.

https://sputniknews.lat/20221126/elon-musk-amenaza-con-crear-un-telefono-alternativo-si-google-y-apple-vetan-a-twitter-1132916029.html

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

twitter, unión europea, elon musk, 🏛️ compañías, europa