López Obrador pide invertir en fútbol tras eliminación de México en Catar 2022

López Obrador pide invertir en fútbol tras eliminación de México en Catar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La eliminación de la selección mexicana de fútbol en la primera ronda del Mundial de Catar 2022 muestra que hay mucha afición para...

El mandatario, que igual felicitó a los jugadores del "Tri" dijo que el liderazgo en esa materia corresponde al sector privado, con apoyo gubernamental, por "el entusiasmo de la gente y el respeto que merece".México venció 2-1 el 30 de diciembre a Arabia Saudí, con lo cual empató en puntos con Polonia, pero el equipo europeo logró una mejor diferencia de goles, y pasó con Argentina a octavos de final. Esta es la primera ocasión en la que México queda eliminado en la primera ronda desde el Mundial de Argentina de 1978, sin contar dos torneos a los que no asistió, en 1982 y 1990.Críticas y elogiosLa opinión del mandatario sobre el desempeño del seleccionado nacional contrasta con las críticas del canciller Marcelo Ebrad.Ebrard recordó así el torneo en el que México fue campeón y Uruguay subcampeón: "A veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo, en 2026 si nos decidimos desde hoy a ser así, sin concesiones, como en aquella ocasión imborrable", agregó.En cambio, López Obrador citó una versión de la fundación de la antigua capital del imperio mexica en los llamados Memoriales de Culhuacán: "En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan".El gobernante agregó este viernes un recuento de lo que considera como los primeros lugares de su país, en temas culturales, de medio ambiente y de su propia popularidad."Somos primeros lugares en muchas cosas, por ejemplo nos sentimos muy orgullosos, en cultura , México es uno de los pueblos con más cultura en el mundo", afirmó el presidente.Reseñó el valor de las culturas prehispánicas en el sur del país, en Oaxaca, la región la mazateca y las sierras del istmo de Tehuantepec.En ese punto se refería a una encuesta sobre popularidad de líderes de mundo del diario británico Financial Times, en la que López Obrador, se ubica en segundo lugar, después del primer ministro de la India, Narendra Modi.La encuesta es de Morning Consult que mide el índice de aprobación de gobernantes de Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España, Reino Unido y EEUU.Afirmó además que "no hay en el mundo un programa de reforestación como el de México, no hay en el mundo una obra como el Tren Maya, ni un plan para el bienestar de la gente", puntualizó.Terminó su comentario proponiendo ver hacia el futuro en "procesos en los que se tiene que ir avanzando", pero tomarán tiempo.

