Qué se dijeron Messi y Lewandowski al finalizar el partido Argentina-Polonia

Qué se dijeron Messi y Lewandowski al finalizar el partido Argentina-Polonia

Argentina y Polonia se disputaban la clasificación a octavos de final de la Copa de Mundo Catar 2022.

Ya en tiempo de juego adicional del partido que Argentina ganó 2 a 0, Messi controlaba el balón y burló la marca del goleador polaco en dos oportunidades mientras la tribuna coreaba ¡ole! ante los hábiles movimientos del argentino. Lewandowski finalmente le hizo falta a Messi, quien se ofuscó y y no aceptó la disculpa de su rival.Al final del encuentro, cuando los argentinos y polacos se saludaban, Messi y Lewandowski volvieron a cruzarse y sostuvieron un diálogo tapándose las bocas con las manos durante varios segundos. Por último se dieron un abrazo.Tras el partido cuando los periodistas consultaron a Messi qué le había dicho el delantero polaco, el argentino respondió: "A mí me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario", según recogieron medios argentinos.Las especulaciones surgieron en torno a lo que pudieron haberse dicho, recordando para ello el cruce de declaraciones que tuvieron en 2021 tras disputarse el Balón de Oro, premio que entrega la revista francesa France Football, un galardón al que aspiran todos los futbolistas profesionales.En esa oportunidad Messi se impuso a Lewandowski y obtuvo el premio por séptima vez. En su discurso de aceptación el argentino se refirió al polaco con elogios. "Es un honor estar aquí contigo, has batido récords y también mereces ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa".Luego de esas palabras, la prensa polaca le preguntó a Lewandowski si creía que Messi había sido sincero en sus dichos. El delantero señaló: Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías [...] El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar, pero me siento insatisfecho".

