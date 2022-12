https://sputniknews.lat/20221201/uruguay-entre-el-tpp11-y-el-mercosur-pierde-mas-de-lo-que-gana-1133086244.html

Uruguay entre el TPP11 y el Mercosur: ¿pierde más de lo que gana?

Uruguay entre el TPP11 y el Mercosur: ¿pierde más de lo que gana?

Uruguay puede tener "mucho más para perder que para ganar" al enfrentarse a sus socios del Mercosur, dijo a Sputnik el diputado uruguayo Daniel Caggiani, luego... 01.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-01T21:50+0000

2022-12-01T21:50+0000

2022-12-01T21:50+0000

américa latina

uruguay

mercosur

luis lacalle

daniel caggiani

argentina

brasil

paraguay

tpp11

tratado transpacífico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1128566907_406:389:2387:1503_1920x0_80_0_0_e2e041543b9095bdf088afa71a36cacd.jpg

Las advertencias de Buenos Aires, Brasilia y Asunción llegaron a través de un comunicado conjunto difundido el 30 de noviembre en el que los tres gobiernos dejaron en evidencia su disposición a "adoptar las eventuales medidas" en caso de que Uruguay insista en avanzar en una "negociación de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria".A pesar de la declaración, y solo horas más tarde, la Cancillería uruguaya presentó formalmente en Nueva Zelanda su solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, (CPTPP por sus siglas en inglés, o TPP11), un bloque comercial nacido en 2018 y que al día de hoy integran Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunéi y Chile.Para Caggiani, diputado de la opositora coalición de izquierda Frente Amplio, la decisión del Gobierno uruguayo de apostar por el TPP11 sin el apoyo de sus vecinos puede ser perjudicial para Uruguay debido a que "el Mercosur es el principal socio comercial de bienes y servicios" del país y el segundo socio comercial en general.El legislador explicó que "Uruguay exporta al Mercosur parte de la producción nacional que tiene mayor valor agregado y que genera mayor cantidad de trabajo nacional y mejores salarios" y recordó que esas exportaciones ya tienen exonerados los aranceles.El diputado consideró además que la decisión no toma en cuenta "la realidad que está viviendo el mundo, con mayores niveles de incertidumbre y necesidad de alimentos y energía". En ese escenario, el Mercosur se consolida como "uno de los productores más importantes de alimentos y energías".Caggiani cuestionó además que el Gobierno uruguayo haya resuelto incorporarse al TPP11 justo antes de la Cumbre del Mercosur que reunirá a los mandatarios del bloque en Montevideo los días 5 y 6 de diciembre.Para el integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) —sector del Frente Amplio liderado por el expresidente José Mujica (2010-2015)— el comunicado conjunto de Argentina, Brasil y Paraguay constituye "un hecho delicado" dado que "nunca antes tres países del bloque le habían comunicado por escrito a uno de sus socios una advertencia de este tenor".En ese sentido, lamentó que "movimientos como estos dejan al Gobierno de Uruguay aislado" en la región, que paulatinamente ha sumado mandatarios progresistas y de izquierda. Según Caggiani, el presidente Lacalle Pou ha demostrado "problemas para relacionarse con gobiernos con signo político diferente en una región que ha cambiado"."Si Uruguay no cambia el chip y no se adapta a esta nueva realidad puede quedar aislado y podría ser un problema con consecuencias políticas, comerciales y diplomáticas", añadió.

https://sputniknews.lat/20221201/paraguay-insiste-en-negociar-en-bloque-tras-intento-de-uruguay-de-flexibilizar-mercosur-1133076548.html

https://sputniknews.lat/20220812/que-es-el-tpp-11-y-por-que-chile-aun-no-lo-firma-1129309865.html

uruguay

argentina

brasil

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

uruguay, mercosur, luis lacalle, daniel caggiani, argentina, brasil, paraguay, tpp11, tratado transpacífico