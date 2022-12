https://sputniknews.lat/20221202/el-kremlin-tilda-de-imposibles-las-condiciones-de-biden-para-las-negociaciones-con-rusia-1133104264.html

El Kremlin tilda de "imposibles" las condiciones de Biden para las negociaciones con Rusia

Rusia considera inaceptables las condiciones que el presidente estadounidense, Joe Biden, plante贸 para iniciar las negociaciones con Rusia, declar贸 el portavoz... 02.12.2022, Sputnik Mundo

En sus palabras, el hecho de que Washington no reconoce los nuevos territorios como parte de Rusia "complica significativamente" la b煤squeda de un terreno com煤n para el debate mutuo. Peskov tambi茅n destac贸 que Rusia aboga por una soluci贸n pac铆fica del conflicto.El portavoz del Kremlin a帽adi贸 que "para lograr nuestros objetivos, el presidente [de Rusia, Vlad铆mir] Putin estaba, est谩 y sigue estando abierto a negociar con todo el mundo". "Por supuesto, la forma preferible de lograr nuestros intereses es a trav茅s de medios diplom谩ticos pac铆ficos", concluy贸.El 1 de diciembre, Biden indic贸 que no ten铆a previsto ning煤n contacto con Putin, pero admiti贸 esa posibilidad si el l铆der ruso "muestra inter茅s" en poner fin al conflicto en Ucrania. As铆 mismo, subray贸 que cualquier contacto era posible bajo la condici贸n de que EEUU consulte con sus socios de la OTAN. A su vez, el ministro de Exteriores, Sergu茅i Lavrov, asever贸 que Rusia no abandona los contactos, pero a煤n no ha escuchado ninguna idea significativa.Desde el 24 de febrero, Rusia lleva a cabo una operaci贸n militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Vlad铆mir Putin precis贸 que uno de los principales objetivos es "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del r茅gimen de Kiev durante ocho a帽os".

