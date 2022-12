https://sputniknews.lat/20221202/grossi-espera-encontrar-una-solucion-a-la-seguridad-de-la-planta-de-zaporozhie-para-finales-de-ano-1133105234.html

Grossi espera encontrar una solución a la seguridad de la planta de Zaporozhie "para finales de año"

Grossi espera encontrar una solución a la seguridad de la planta de Zaporozhie "para finales de año"

ROMA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó su esperanza de que se pueda encontrar una... 02.12.2022, Sputnik Mundo

Grossi insistió en que el objetivo del OIEA consiste en "evitar un accidente nuclear" así como "no crear una situación militarmente favorable a una u otra parte".Declaró también que Rusia y Ucrania se pusieron de acuerdo en algunos principios básicos: no disparar sobre o desde la central nuclear y reconocer que el OIEA representa la única salida posible a la situación. Según el jefe del organismo, este fue el tema central de su reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en San Petersburgo el pasado 11 de octubre.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra en la ciudad de Energodar, a orillas del embalse Kajovka, en una zona controlada desde marzo pasado por las tropas rusas. Los seis reactores de la planta están apagados, para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.El pasado 1 de septiembre, una misión del OIEA encabezada por Grossi llegó a esta central nuclear, y tras la visita el organismo publicó un informe confirmando los bombardeos contra la planta.A finales de octubre, Grossi pidió acelerar el proceso de la creación de una zona de seguridad en torno a la planta de Zaporozhie, al indicar que, cualesquiera que fueran los objetivos de las partes beligerantes en Ucrania, no se puede bombardear una central nuclear.

