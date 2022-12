Lula asegura que ya eligió a la mayoría de sus ministros para su futuro Gobierno

https://sputniknews.lat/20221202/lula-asegura-que-ya-eligio-a-la-mayoria-de-sus-ministros-para-su-futuro-gobierno-1133114671.html

En las últimas semanas, la prensa brasileña y sobre todo el mercado financiero presionan para conocer los nombres de los futuros ministros, sobre todo el que ocupará la cartera de Economía; se especula con que sea el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, pero Lula no quiso responder.El líder de la izquierda remarcó que no tiene prisa y que tiene que pensar bien sus decisiones para no dar un paso hacia adelante y después uno para atrás, y sobre las especulaciones y rumores que la prensa publica zanjó: "Lo que valdrá es lo que yo diga".De momento, Lula confirmó que la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, no ocupará ningún ministerio, y que la creación de un inédito Ministerio de los Pueblos Originarios, una de las promesas de campaña, podría pasar a ser una secretaría especial vinculada a la presidencia, aunque Lula prometió dialogar primero con las comunidades indígenas.Lula participa estos días en diversas negociaciones en el marco de la transición de poderes que tiene lugar en Brasilia, pero su Gobierno como tal sólo empezará a partir del 1 de enero de 2023, cuando se celebrará la ceremonia oficial de toma de posesión en la capital del país.

