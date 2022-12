https://sputniknews.lat/20221202/que-es-el-ozempic-utilizado-para-la-diabetes-pero-hoy-por-viral-por-su-propiedad-adelgazante-1133119767.html

¿Qué es el Ozempic, utilizado para la diabetes, que hoy es viral por su propiedad adelgazante?

¿Qué es el Ozempic, utilizado para la diabetes, que hoy es viral por su propiedad adelgazante?

Celebridades difundieron en TikTok las bondades del Ozempic, un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2, pero que también permite bajar de peso en poco tiempo. Esto causó la falta del medicamento en farmacias de varios países. Un especialista nos explica qué es esta droga.

2022-12-02T22:10+0000

2022-12-02T22:10+0000

2022-12-02T22:19+0000

zona violeta

sociedad

💗 salud

universidad nacional de colombia

diabetes

peso

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1133119533_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4ba390ab5d974d3f5840649aa0720e65.jpg

¿Qué es el Ozempic, utilizado para la diabetes, pero hoy por viral por su propiedad adelgazante? Celebridades difundieron en TikTok las bondades del Ozempic, un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2, pero que también permite bajar de peso en poco tiempo. Esto causó la falta del medicamento en farmacias de varios países. Un especialista nos explica qué es esta droga.

La búsqueda de soluciones rápidas para adelgazar lleva muchas veces a soluciones que no son las más adecuadas.La viralización en la red social TikTok, sobre las bondades del Ozempic, generaron una gran adhesión y hasta la creación de un hashtag a través del cual quienes lo utilizan, se muestran inyectándose la medicación y mostrando los efectos semanas después, por ejemplo. Esto derivó en la falta del medicamento en varios países, disparando incluso su precio."Ozempic es el nombre comercial de un medicamento que se conoce como Semaglutide (...) agonistas del receptor GLP-1, sustancia que normalmente secreta el ser humano en las porciones distales del intestino, una vez que llega alimento al estómago", explicó el doctor Juan Manuel Arteaga, jefe del servicio de endocrinología del Hospital de la Universidad Nacional de Colombia, a Zona Violeta.Este péptido, el GLP-1 dura unos minutos en el organismo, pero el fármaco Semaglutide, “tiene una característica farmacológica muy particular, tiene una duración de una semana y es un medicamento inyectable”.¿Cuáles son las consecuencias para quienes no padecen diabetes u obesidad y consumen este fármaco?Según Arteaga, hasta el momento no hay estudios concretos sobre los daños que puede causar a la salud su consumo sin prescripción.Pero entre los efectos secundarios están los náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, o, con menor frecuencia, pancreatitis.Es importante recibir la medicación de forma gradual para evitar estos síntomas, explicó el especialista, pues quienes lo toman sin consejo médico, pueden pensar que es parte de la "purificación", pero en realidad no tiene nada que ver con el efecto adelgazante sino que es una reacción del cuerpo que no está tolerando el fármaco.Colombia tiene una situación similar de desabastecimiento con el Dulaglutide, fármaco “primo hermano” del Ozempic, explicó Arteaga. El medicamento está agotado por su uso para bajar de peso. Por lo tanto los endocrinólogos deben apelar a otros fármacos para tratar a los pacientes con diabetes.¿Qué consejos podemos brindar a quienes utilicen estos medicamentos con el solo fin de tener una linda figura en verano? Según el especialista, lo primero es pedirles por favor que apelen a otro método para adelgazar, pues puede haber también un efecto rebote, cuando deje la medicación y hasta ganar más peso del que tenía antes de iniciar el tratamiento.Arteaga también indicó que no pueden consumir este fármaco personas que tengan antecedentes o familiares que hayan padecido cáncer medular de tiroides. También se debe tener cuidado a reacciones alérgicas o afecciones gastrointestinales.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

diabetes, adelgazar, medicamento, viral, tiktok, peso, desabastecimiento, colombia, sociedad, salud