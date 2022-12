https://sputniknews.lat/20221202/que-es-el-yuan-digital-y-por-que-preocupa-a-eeuu-1133108322.html

Qué es el yuan digital y por qué preocupa a EEUU

Pekín comenzó a desarrollar activamente su moneda digital justo después de que la Administración de EEUU desató una guerra comercial con China y comenzó a... 02.12.2022, Sputnik Mundo

Popularización del yuan digitalChina lleva desarrollando su moneda digital desde 2014. Los pasos más activos, que al menos fueron anunciados públicamente, comenzaron a darse a partir del 2019. El impulso vino del anuncio de Facebook (Esta red social está prohibida en Rusia por ser extremista) del desarrollo de la criptodivisa internacional Libra. El proyecto de Facebook se enfrentó a muchos obstáculos y nunca se llevó a cabo, pero Pekín se dio cuenta de la rapidez con la que las criptomonedas estaban ganando popularidad. Por lo tanto, el retraso ya no era una opción.A partir de ese momento, comenzaron las pruebas activas del yuan digital. Las autoridades chinas anunciaron que sería análogo al agregado monetario M0, es decir, al efectivo en circulación. Tendrá la misma liquidez y soberanía que el yuan en efectivo. La moneda funcionará en una cadena de bloques centralizada, lo que permitirá al regulador un control total sobre la emisión y circulación de esta criptodivisa. Por último, a diferencia de los sistemas de pago por móvil, que se hicieron muy populares entre los chinos y desplazaron prácticamente al dinero en efectivo de la circulación diaria, la moneda digital también puede utilizarse en ausencia de conexión a internet, no solo a través de una interfaz de monedero en un dispositivo móvil sino también mediante los llamados monederos fríos, un hardware especial. Según las autoridades, esto ayudará a popularizar el yuan digital en zonas rurales remotas con escasa cobertura de red móvil, así como entre las personas mayores que no son tan activas en el uso de teléfonos inteligentes.En los últimos años se realizaron pruebas piloto en varias ciudades del país, se invitaba a los ciudadanos a abrir los monederos electrónicos a modo de lotería. Y como extra se les dio una pequeña cantidad de yuanes digitales en su cuenta para probar la capacidad de la criptodivisa para hacer pequeñas compras. En las pruebas participaron bancos asociados como el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de China. En los proyectos piloto participaron tanto locales offline, como Starbucks y McDonalds, así como locales online como la plataforma de comercio electrónico JD.COM.Luego, Pekín dio un paso más en la popularización de su moneda digital. El Banco Central de China lanzó su propio monedero móvil disponible para todos los ciudadanos chinos, aunque vivan en determinadas regiones. Se seleccionaron varios lugares para las pruebas: Pekín, Shanghai, Shenzhen, Xunan, Suzhou, Chengdu, Hainan, Changsha, Xi'an, Qingdao y Dalian. Estas ciudades también tienen cajeros automáticos especiales que pueden convertir los yuanes ordinarios en digitales. Así, todos los habitantes de estas zonas pueden utilizar el yuan digital, no solo los afortunados que reciban invitaciones como parte del sorteo en pruebas anteriores.Los mayores operadores de sistemas de pago por móvil, Alibaba y Tencent, también integraron las capacidades de pago digital en su interfaz. De esa manera, el nuevo producto que desarrolla el Banco Central de China no debe competir con otros operadores de sistemas de pago, sino complementarlos. El regulador chino subrayó que las autoridades no pretenden suplantar los sistemas de pago alternativos.Sin embargo, el Banco Central de China señaló que su moneda digital tiene una naturaleza completamente diferente. Mientras Alipay y WeChatPay son esencialmente la transferencia de instrucciones de pago de un banco a otro, el yuan digital es directamente una nueva forma de dinero. Desde el punto de vista científico, es el que contiene la innovación financiera fundamental, pero en lo que respecta a la experiencia del usuario, no habrá mucha diferencia con respecto al uso de los conocidos Alipay y WeChatPay, salvo las opciones adicionales de pago sin conexión.Intentos de abandonar el dinero en efectivoPekín dio un paso más hacia la sociedad digital. Dos bancos regionales chinos suspendieron las transacciones en efectivo, incluidos los depósitos y las retiradas de efectivo a través de los cajeros automáticos. Las entidades financieras explican esta medida por la necesidad de concentrar recursos para seguir desarrollando la banca digital y los pagos electrónicos. China y otros países están avanzando activamente hacia los pagos sin efectivo. Pero, ¿podrá Pekín prescindir por completo de los billetes?Antes de la pandemia, Pekín introdujo una nueva atracción para los turistas que era conocida como un "día sin dinero en efectivo". Los guías chinos mostraban a los visitantes extranjeros cómo podían desplazarse por la ciudad durante todo el día, pagar las entradas a los museos y parques, pagar la cena en un restaurante, comprar en los supermercados e incluso en los mercados de verduras utilizando el pago móvil.Más del 80% de la población urbana de la RPC utiliza el pago móvil a diario y ha renunciado prácticamente al dinero en efectivo.Ya funcionan más de 260 millones de monederos electrónicos de yuanes, con un volumen de transacciones que supera los 13.000 millones de dólares. Los reguladores financieros del gigante asiático afirman que solo durante los Juegos Olímpicos de Pekín se realizaron transacciones con la divisa digital china por 2 millones de yuanes.Sin embargo, los expertos afirman que en la creciente población de edad avanzada de China, así como en los diferentes niveles de conocimientos financieros y de ingresos, es poco probable que tenga lugar una renuncia total al efectivo.¿Ayudará el yuan digital a estabilizar las finanzas mundiales?El sistema financiero mundial se está desestabilizando en medio de la crisis de Ucrania, y Pekín está ampliando las pruebas de su moneda digital.Según informan los medios de comunicación del gigante asiático, en marzo varias ciudades chinas se dirigieron a las autoridades financieras del país con la propuesta de realizar otra ronda de pruebas con el yuan digital. En particular, las autoridades de las provincias de Henan, Fujian y Heilongjiang, así como las administraciones de las ciudades de Guangzhou, Chongqing, Fuzhou y Xiamen presentaron las solicitudes correspondientes.Según un estudio del Banco de Pagos Internacionales, más de 60 países estudian la posibilidad de crear monedas digitales nacionales y se encuentran en distintas fases de ejecución de estos proyectos. China avanzó más que otros en este ámbito y se puede decir que su divisa digital está prácticamente listo, ya que está en pruebas finales.Además, la inestabilidad del entorno mundial y la volatilidad de los mercados financieros tradicionales se convierten en un nuevo incentivo para buscar soluciones innovadoras.El sistema financiero mundial, basado en la hegemonía del dólar y el papel clave de EEUU en estas instituciones mundiales le permite a Washington usar su influencia sobre otros países para lograr, entre otras cosas, sus objetivos políticos. Las sanciones impuestas a Rusia, incluida la desconexión de varios bancos rusos del SWIFT, agravan el estado de incertidumbre para las empresas.El experto del Instituto de Investigación de la Universidad Fudan de China, Liu Dian, aseguró a Sputnik que el desarrollo de monedas digitales nacionales a largo plazo creará nuevos mecanismos para el comercio internacional y diversificará el sistema financiero mundial centralizado.¿Beneficiarán las monedas digitales a la desdolarización?Aunque a menudo se habla de este tipo de monedas como un instrumento puramente especulativo con una enorme volatilidad, la práctica demuestra que sigue habiendo factores objetivos que afectan a su valor. Y lo que es más importante: suben cuando los mercados financieros tradicionales se encuentran en una situación de declive debido a diversas perturbaciones.En el pico de la pandemia de COVID-19, cuando muchos países aplicaban políticas de tipos de interés ultrabajos, el mercado de criptomonedas creció a pasos agigantados porque los inversores necesitaban activos alternativos que les ayudaran a protegerse de los riesgos de inflación. Ahora que la Reserva Federal está endureciendo la política monetaria, se esperaba que la demanda de criptodivisas cayera.Pero eso no sucedió debido al factor de la creciente tensión política y económica. Con el telón de fondo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, EEUU, la UE y otros países impusieron amplias sanciones económicas contra Moscú. Rusia respondió imponiendo sus propias restricciones. Por ejemplo, anunció que atenderá el servicio de su deuda externa en su moneda nacional, también cambió a rublos las exportaciones de gas. Todos estos factores generan incertidumbre en los mercados financieros mundiales tradicionales y los inversores buscan una salida en los nuevos instrumentos financieros.Sin embargo, la innovación en el campo de las finanzas con monedas digitales nacionales no solo está presente en China, que es el país más avanzado en este empeño, Moscú también está trabajando en un rublo digital. El Banco de Rusia informó que algunos bancos nacionales ya realizaron transferencias experimentales de dinero utilizando el rublo digital.Es importante entender que Rusia es el mayor proveedor de energía del mundo. Algunas regiones, como la UE, cubren más de la mitad de sus necesidades de gas natural con suministros rusos. Como Moscú decidió pasar al rublo en los pagos del gas, la demanda de su moneda nacional aumentará. De la misma manera, la demanda de yuanes subirá si aumenta la proporción de la moneda china en el comercio bilateral entre Rusia y la RPC.Este es solo un ejemplo para ilustrar que la máxima presión no siempre es eficaz. Cuanto más se refuercen las restricciones, más países y agentes del mercado internacional recurrirán a métodos de pago alternativos al dólar. Algunos resultados ya son evidentes.La diferencia entre criptomoneda y moneda digitalLas criptomonedas descentralizadas y las monedas digitales nacionales tienen más diferencias que similitudes. Las criptomonedas son activos financieros digitales, mientras que una moneda digital es la contrapartida de una moneda nacional fiduciaria, con la misma legitimidad y soberanía, solo que expresada en forma de código digital. Lo que tienen en común estas dos innovaciones financieras es el uso de la tecnología blockchain, pero lo más importante es que tanto las criptomonedas como las monedas digitales nacionales se desarrollan para proporcionar a los países y a las personas, nuevas opciones de pago.Venta al por menorEl yuan digital del gigante asiático es una moneda soberana que se desarrolló para sustituir al dinero en efectivo y para las transacciones minoristas, pero no para desplazar al dólar de los mercados mundiales, según declaró el exjefe del Banco Central de China Zhou Xiaochuan.La peculiaridad de la moneda digital nacional es que:En el contexto de los pagos internacionales, las monedas digitales nunca se han utilizado, ya que no se tienen en cuenta las criptodivisas tradicionales descentralizadas. Sin embargo, hay razones para creer que con los mecanismos tecnológicos adecuados, las monedas digitales permitirán también pagos transfronterizos casi instantáneos. No es necesario un gran número de intermediarios: bancos corresponsales y sistemas de mensajería financiera internacional. Por ello, los expertos suelen decir que las monedas digitales son una amenaza directa para el dominio de EEUU en los mercados mundiales y un alejamiento del sistema financiero mundial centrado en el dólar.La principal prueba de una moneda digital nacional está aún por llegar y es importante saber si los ciudadanos chinos aceptarán el nuevo sistema de pago. Solo si es más conveniente, más rentable o más fácil para ellos, el yuan digital echará raíces en la economía del gigante asiático.Al fin y al cabo, para el usuario común es importante que el pago sea igual de rápido. Y la interfaz del sistema de pago debe ser igual de clara y cómoda.En este sentido, se aplica una lógica similar a la hora de elegir un método de pago entre contrapartes de diferentes países. Es importante que el uso del yuan digital sea cómodo, fiable y rentable. El experto del Instituto Chongyang de Investigación Financiera de la Universidad Popular de China Liu Ying dijo a Sputnik que por ahora sigue siendo más fácil utilizar el dólar o el euro para el comercio exterior.

