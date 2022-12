https://sputniknews.lat/20221202/quien-gana-y-quien-pierde-en-el-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-jalife-hace-un-balance-1133111231.html

¿Quién gana y quién pierde en el conflicto en Ucrania? Jalife-Rahme hace un balance

El conflicto entre Ucrania y Rusia va más allá del campo de batalla, afirmó en entrevista con Sputnik el politólogo y analista mexicano de origen libanés... 02.12.2022, Sputnik Mundo

Y es que, advierte, la situación que se vive en Europa del Este se empalma con asuntos de nivel macroeconómico, pues ya no importa quién gana o pierde metros de territorio, sino que lo que está en juego es un reacomodo geopolítico global que deje de lado el mundo unipolar. Al corte de caja de hoy, indicó Jalife-Rahme, el primer derrotado en el conflicto que se vive en Europa del Este es Ucrania, país que, señaló, está a punto de ser balcanizado. A pesar de los bloqueos alentados por Washington contra Moscú, aseveró el también académico, Rusia se ha fortalecido y su moneda, el rublo, una de las divisas más fuertes del planeta. Además, el país cuenta con buenas reservas financieras, no ha mermado su economía y tiene una cohesión social, cosa que no tiene Occidente. Sin embargo, el politólogo mexicano señaló que no todo ha sido malo para Estados Unidos, pues el país norteamericano se ha visto beneficiado en cuanto al tema energético, pues se ha convertido en el principal exportador de gas a la Unión Europea, región que está comprando gas a sobreprecio y ya muestra su descontento contra Washington."Con relación al gas [los que ganan son] Estados Unidos, Canadá y el golfo Pérsico", explicó; no obstante, Rusia también se ha fortalecido por sus alianzas con China y la India, relaciones que se han reafirmado. "A los europeos les va a costar mucho la importación del gas", sentenció el especialista, quien agregó que, ante ello, países como EEUU y Francia "están coqueteando" con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que es una señal del giro energético que viene. Asimismo, Jalife-Rahme —quien recientemente presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su trabajo Ucrania, primera guerra híbrida mundial. Fractura de la biosfera— señaló que el invierno de 2024 para la UE será peor, pues este año todavía han logrado abastecerse de buena parte por el gas ruso. Sobre la duración del conflicto, el cual ya cumplió 9 meses, Jalife-Rahme señaló que un pleito largo solamente le conviene a Occidente "para que Rusia se debilite", según la visión del mismo Occidente. Sin embargo, dice, al final Moscú y Kiev se tienen que sentar a negociar para que el conflicto no escale a materia nuclear, un escenario que calificó como improbable. "Va a haber un momento donde verán qué sigue para no desangrarse más", aseguró. Aunque un conflicto más largo beneficia, por una parte, a EEUU, lo cierto es que, por otro lado, los bloques de alianzas como los BRICS y la OPEP+ se han fortalecido desde el inicio del conflicto, lo que pone 'en jaque' el poder del país norteamericano, concluyó el experto.

