Un tribunal de Argentina absuelve a vecino acusado de matar a García Belsunce

Un tribunal de Argentina absuelve a vecino acusado de matar a García Belsunce

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal argentino que investigaba la muerte de la socióloga María Marta García Belsunce, asesinada en 2002 en un barrio privado de... 02.12.2022

El tribunal sí condenó a una pena de nueve años y seis meses de prisión a Pachelo "por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido con infracción".Pachelo fue así condenado por ocho robos a barrios privados de la provincia de Buenos Aires, delitos por los que se encontraba en prisión desde 2018.La lectura de la sentencia fue interrumpida por algunos de los presentes, que gritaron "vergüenza" y "a María Marta acaban de matarla de vuelta".El veredicto sucede a 20 años exactos de conocerse el resultado de la autopsia, que confirmó que García Belsunce había fallecido de seis disparos en la cabeza y no de un golpe en la bañera.A finales de octubre, la fiscalía desistió de mantener la acusación contra dos exvigiladores del barrio privado, imputados como coautores junto a Nicolás Pachelo por el homicidio de la socióloga.Durante el curso del juicio, la fiscalía sostuvo que entre las 18.10 y las 18.30 horas (21.10 y 21.30 GMT) del 27 de octubre de 2002, Pachelo entró a la vivienda de García Belsunce para efectuar un robo, y que entonces fue sorprendido por la víctima.Al verse reconocido, Pachelo la habría golpeado con saña a García Belsunce y la asesinó de seis disparos, una tesis que no apoyó el tribunal integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.Tres juiciosÉste fue el tercer juicio que se realizó en torno al asesinato de García Belsunce, el cual comenzó el 13 de julio y se desarrolló durante 37 audiencias.En el debate oral llevado adelante en 2007, el viudo de la mujer, Carlos Carrascosa, fue absuelto por el asesinato de su esposa pero fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por encubrir su homicidio, fallo que fue anulado en 2016 por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, lo que ratificó la Corte Suprema cuatro años después.En 2011, un segundo juicio que analizó el supuesto encubrimiento del caso condenó con cinco años de prisión al cuñado de la socióloga, Guillermo Bártoli; con cuatro años a un hermano de la víctima, Horacio García Belsunce; con tres años y medio de cárcel al hermanastro, Juan Hurtig; y con tres años en encarcelamiento para el médico Gauvry Gordon.En 2020, un tribunal acabó sobreseyendo a todos ellos.De esta manera, el asesinato de García Belsunce queda impune, pues no habrá más juicios en torno a un crimen que se considera prescrito.El caso del asesinato de García Belsunce, guionizado en 2021 por un documental llamado "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", mantuvo en vilo a la opinión pública argentina durante años.

