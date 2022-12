https://sputniknews.lat/20221203/como-puede-beneficiarse-bolivia-del-fallo-de-la-haya-sobre-las-aguas-del-silala-1133125224.html

¿Cómo puede beneficiarse Bolivia del fallo de La Haya sobre las aguas del Silala?

¿Cómo puede beneficiarse Bolivia del fallo de La Haya sobre las aguas del Silala?

El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre las aguas que comparten Bolivia y Chile permite aclarar el panorama para que Bolivia haga uso legal del... 03.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-03T08:30+0000

2022-12-03T08:30+0000

2022-12-03T08:30+0000

américa latina

bolivia

chile

corte internacional de justicia en la haya

río silala

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1133124647_0:209:3271:2048_1920x0_80_0_0_d91d4b88ea0f55626cd12b29fa22d20a.jpg

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre las aguas del Silala, que comparten Chile y Bolivia, abre un abanico de posibilidades para el desarrollo del departamento boliviano de Potosí, donde nace el río. El "empate" declarado por el tribunal europeo esclareció el estatus de este río que pueden usar y usufructuar ambas naciones por partes iguales."Vamos a decir que ha habido un empate, porque Bolivia puede utilizar este recurso en la misma forma que Chile", dijo a Sputnik Ricardo Cardona, referente del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal).Bolivia pretendía que la Corte declarara al Silala como un río nacional, desviado artificialmente por canales construidos por Chile. Pero finalmente tuvo que reconocer que se trata de un curso de agua internacional, lo cual da derechos equitativos a su uso."Bolivia ahora también reconoce que el derecho consuetudinario, el derecho internacional aplicable a los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, se aplica a la totalidad de las aguas", menciona este documento.Según Cardona, "Bolivia no debería usar la CIJ, porque nunca va a ganar en los términos que propone nuestro país. Pero en este caso, Bolivia simplemente tiene que usar la parte que le corresponde, el 50%, en el desarrollo de la frontera".El líder de Codepanal evaluó que "Bolivia tiene abandonada la frontera. No hay un desarrollo planificado. Es un lugar donde se pueden producir muchos alimentos, se pueden tener granjas, viveros y cultivar quinua con el agua del Silala".El fallo de la CIJ también abre la posibilidad de estrechar la relación entre Bolivia y Chile, dañada desde la Guerra del Pacífico (1879-1884), cuando el Estado Plurinacional quedó sin acceso soberano al océano.Cardona indicó que Chile puede usar el 50% del agua de manera gratuita, "pero si Bolivia no va a usar ese recurso, entonces tiene que cobrar la otra parte que llega a Chile".Cardona explicó que esta región también dispone "de la riqueza de la energía renovable de las geotérmicas". Actualmente, allí funciona una planta piloto que produce 50 megavatios de electricidad. "Se pueden producir al menos 1.000 megavatios con el agua que sale a 800 o 900 grados. Ese contenido calorífico sirve para generar directamente electricidad".Entonces, "a Bolivia no le queda otra que llevarse bien con Chile", para beneficiarse mutuamente de las potencialidades de esta región.Hasta ahora, "Bolivia siempre se está peleando internamente. No hay una política de Estado aceptada por el pueblo potosino [por donde corren las aguas del Silala]. Todo es emocional, no existe planificación para usar esa agua y energía".Sumada a la industrialización del litio que el Gobierno encara en ese departamento, "Potosí dentro de pocos años debería ser como Corea del Sur, Japón y Francia, porque Potosí es más rica que esos países en recursos".Protección conjuntaLa CIJ también consideró que Bolivia y Chile deben encargarse en conjunto de proteger este ecosistema. El vocero del Gobierno de Luis Arce en la causa Silala, Sebastián Michel, dijo a Sputnik: "Tenemos que sentarnos con Chile para ver cómo mitigar el daño ambiental en la zona, sin necesidad de tener que desmantelar los canales [construidos por Chile en territorio boliviano] y devolverlos a su estado natural".Para Michel, la sentencia de La Haya "nos ha dado la llave y las herramientas para sentarnos con Chile y poder avanzar en estos sentidos".En 2016 Chile presentó una demanda ante La Haya para que se clarifique el origen, derrotero y estatus legal del Silala. En 2018 Bolivia respondió con una contrademanda.Según el Gobierno boliviano, las aguas del Silala surgen de un manantial de aguas fósiles en Potosí. Pero fueron derivadas hacia Chile por medio de canales artificiales.Luego del debate en La Haya ambas partes consensuaron que el curso se dirige naturalmente hacia el país vecino, por lo cual debe considerárselo como un río internacional, que ambas naciones tienen derecho a aprovechar equitativamente.En 1908, la Gobernación de Potosí había acordado la concesión de las aguas del Silala a la empresa chilena Bolivia Railway Company Limited para el uso en sus locomotoras a vapor. Pero este contrato no se cumplió a cabalidad.En 2018 este tribunal ya se había expedido sobre una demanda de Bolivia para negociar con Chile una salida soberana al mar. Pero en ese momento su sentencia no favoreció al Estado Plurinacional.

https://sputniknews.lat/20221201/cinco-claves-para-comprender-el-conflicto-entre-chile-y-bolivia-por-el-silala-1133077081.html

https://sputniknews.lat/20221201/rio-silala-fallo-de-la-cij-abre-una-nueva-etapa-en-el-relacionamiento-bolivia-chile-1133085674.html

https://sputniknews.lat/20221201/favorable-solido-y-fundamentado-boric-comenta-el-fallo-sobre-caso-silala-1133075788.html

bolivia

chile

río silala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, chile, corte internacional de justicia en la haya, río silala, 💬 opinión y análisis