Estos son los partidos de los octavos de final del Mundial de Catar 2022

Los octavos de final se celebrarán en los próximos días con la ausencia de potencias como Uruguay, Alemania y Bélgica. Sin embargo, lograron colarse los equipos de Corea del Sur, Japón, Marruecos y Australia, que si bien no navegan como favoritos, han demostrado que su fútbol está a un nivel óptimo para competir contra los grandes. Países Bajos vs. EEUUEste primer partido se disputará el sábado 3 de diciembre en el Estadio Internacional Jalifa, a las 15:00 horas GMT. Los neerlandeses tienen una mayor experiencia en Copas del Mundo, pero los estadounidenses han invertido millones de dólares en su liga de fútbol (la MLS) desde hace más de dos décadas, lo cual los ha convertido en líderes de su zona, muchas veces por encima de México. Países Bajos venció a Senegal y a Catar por dos goles, pero no pudo con Ecuador, con el que empató a uno. Estados Unidos, en cambio, solo ha tenido una victoria en la competencia, de 1-0 contra Irán. Sus otros dos juegos, contra Gales e Inglaterra, acabaron en empate. Argentina vs. AustraliaCon Messi jugando el que podría ser su último Mundial, el equipo sudamericano llega como favorito a este encuentro, a pesar del descalabro que sufrió ante Arabia Saudita, selección con la que perdió 2-1 en su debut en Catar 2022. Los australianos vienen de vencer a Dinamarca y a Túnez por la mínima diferencia, aunque perdieron 4-1 contra Francia. El partido se llevará a cabo el sábado 3 de diciembre a las 19:00 horas GMT. Japón vs. CroaciaEl conjunto asiático fue uno de los encargados de eliminar a uno de los favoritos de este Mundial: Alemania. El cuadro japonés derrotó a España, se clasificó como primero de su grupo y, con un juego ágil e inteligente, se medirá con Croacia, una selección relativamente joven que, en pocos años, ha sabido llegar a las instancias finales de las Copas del Mundo. Actualmente son los subcampeones. El partido está programado para el lunes 5 de diciembre a las 15:00 horas GMT. Brasil vs. Corea del SurEl Scratch du Oro siempre es favorito. Los pentacampeones desean mantener su liderato como la selección con más Copas del Mundo, pero su fútbol ha generado más dudas que certezas, sobre todo a raíz de la reciente derrota ante Camerún (que pese a ello no logró clasificarse). Corea del Sur, por su parte, viene motivada de haber derrotado 2-1 a la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo y de empatar con Uruguay. La velocidad es la principal característica de los asiáticos. El partido se realizará el lunes 5 de diciembre a las 19:00 horas GMT. Francia vs. PoloniaLos campeones del mundo van por otra Copa más con Kylian Mbappé como su carta más poderosa. Les Bleus golearon a Australia, vencieron a Dinamarca, pero cayeron ante Túnez por un gol. Polonia, en cambio, pasó a octavos de final de manera sufrida, con apenas un gol de diferencia ante México. Su estilo de juego no ha quedado claro a lo largo del torneo, pero Robert Lewandowski, su gran figura, sigue siendo alguien que puede desequilibrar el partido en cualquier momento. El encuentro se celebrará el domingo 4 de diciembre, a las 15:00 horas GMT. Inglaterra vs. Senegal Los ingleses inventaron el fútbol moderno, pero solo han ganado un Mundial en su historia: el de 1966, que se celebró en tierras británicas. Desde entonces, el camino de este cuadro europeo ha estado lleno de tropiezos y desilusiones para su afición. Hace cuatro años, en Rusia, llegaron hasta las semifinales y terminaron en cuarto lugar. Harry Kane es su hombre promesa. El equipo africano llega con dos victorias frente a Ecuador y Catar, pero cuando le tocó enfrentarse a una potencia, Países Bajos, perdió 2-0. El partido se llevará a cabo el domingo 4 de diciembre a las 19:00 horas GMT.Marruecos vs. EspañaEl equipo del Magreb echó de la Copa del Mundo a otro favorito: Bélgica. Con ese diploma llega a los octavos de final, donde se enfrentará a un conjunto español que, por momentos, evoca algunos destellos de aquella selección que se coronó en Sudáfrica 2010. Sin embargo, su última derrota ante Japón generó algunos cuestionamientos a su estilo de juego. ¿Podrá contra el cuadro marroquí que lucha por el balón en cada centímetro de la cancha? El juego está programado para el martes 6 de diciembre, a las 15:00 horas GMT. Portugal vs. SuizaEste es el último Mundial de Cristiano Ronaldo, quien para muchos es el mejor futbolista del mundo. Con él, la selección portuguesa confía en avanzar lejos en Catar. Sin embargo, su última derrota ante Corea del Sur dejó ver que su defensa tiene algunas fallas que podría aprovechar el conjunto suizo, que se clasificó a octavos tras un partido cardiaco contra Serbia. El juego se llevará a cabo el martes 6 de diciembre, a las 19:00 horas GMT.

