Informe médico: Pelé no empeoró en las últimas 24 horas

03.12.2022

américa latina

brasil

⚽ deportes

pelé

fútbol

El boletín médico divulgado este 3 de diciembre por el hospital Albert Einstein de Sao Paulo indica que el astro del fútbol "ha tenido una buena respuesta a los cuidados en la infección respiratoria, no habiendo empeorado en el cuadro en las últimas 24 horas".El viernes 2 de diciembre, el hospital informó que Pelé había sido diagnosticado con una infección respiratoria. Se le detectó cuando iba a someterse a una nueva sesión de quimioterapia para tratar el cáncer de colon identificado en 2021.Este 3 de diciembre, el diario brasileño Folha de São Paulo publicó que el jugador ya no estaba recibiendo quimioterapia y que estaba en cuidados paliativos, algo que, de momento, no ha sido confirmado por el hospital.

