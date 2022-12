https://sputniknews.lat/20221203/militarizacion-de-japon-tokio-aumenta-un-50-el-gasto-en-defensa-pese-a-su-deuda-record-1133106710.html

Militarización de Japón: Tokio aumenta un 50% el gasto en defensa pese a su deuda récord

Militarización de Japón: Tokio aumenta un 50% el gasto en defensa pese a su deuda récord

Japón planea incrementar considerablemente su gasto de defensa durante los próximos cinco años para contrarrestar las crecientes tensiones con China y Corea...

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió a los titulares de Defensa y Economía del país que elaboren un plan para aumentar el gasto militar hasta una suma equivalente al 2% del producto interior bruto (PIB) en cinco años, frente al 1% actual, ya que Tokio "se enfrenta a un Pekín cada vez más asertivo".Esto supondría un salto considerable respecto al actual plan de defensa quinquenal de 27,5 billones de yenes (unos 204.750 millones de dólares), lo que hace temer el deterioro de una de las cargas de deuda más pesadas del mundo industrial, que duplica la producción anual de Japón. La deuda nacional del Estado alcanzó un récord más de 1.241 billones de yenes (más de 9,2 billones de dólares) a finales de marzo de 2022.Se espera que los ministros de Finanzas, Shunichi Suzuki, y de Defensa, Yasukazu Hamada, se reúnan con Kishida en diciembre para conciliar opiniones sobre el plan de gastos. El Ministerio de Hacienda todavía no ha hecho comentarios al respecto.Los funcionarios de Defensa plantearon de manera informal la idea de gastar una cantidad superior a los 40 billones de yenes en cinco años (cerca de 295.000 millones de dólares), mientras que los financieros trataron de gastar en línea con el actual plan quinquenal. El presupuesto del año en curso es de 5,4 billones de yenes (unos 40.000 millones de dólares), lo que ya supone una cifra récord.¿A dónde irá el dinero?Dada la enorme suma, que supone el presupuesto en cuestión, en el país surgen dudas sobre a dónde podría el Gobierno destinar estos gastos. El economista senior del Instituto de Investigación Daiichi Life, Takuya Hoshino, subrayó que si el dinero termina en el extranjero, se producirá un debilitamiento de la moneda japonesa. El país asiático tiene previsto financiar la investigación sobre la interceptación de misiles hipersónicos, así como el desarrollo de drones, el desarrollo de capacidades de la guerra electrónica y la ciberseguridad.Además, el Gobierno de Japón planea comprar 500 misiles estadounidenses con alcance para destruir objetivos en China o Corea del Norte. De acuerdo con el diario Yomiuri, las autoridades niponas empezaron a estudiar la adquisición de los proyectiles estadounidenses Tomahawk mientras el país modifica sus misiles antibuques para sustituir el sistema antimisil norteamericano Aegis Ashore.La subida de tensiones con China y Corea del NorteDurante los últimos meses, el Estado asiático expresó sus protestas a Corea del Norte por los lanzamientos de misiles. Esto sucede después de que Pyongyang lanzara al menos 10 misiles hacia el mar del Japón y el mar Amarillo, uno de los cuales cayó en aguas internacionales a 26 kilómetros al sur de la línea de demarcación, a 167 kilómetros al noroeste de la isla surcoreana de Ulleungdo y 57 kilómetros al este de la ciudad de surcoreana de Sokcho.Por su parte, Corea del Norte declaró que su actividad militar es una respuesta a las "provocaciones" de Corea del Sur, que últimamente realiza intensas maniobras conjuntamente con EEUU y, precisamente, Japón.Tokio también protestó ante China por las nuevas incursiones de sus barcos en las aguas adyacentes a Senkaku (Diaoyu, en chino), un archipiélago disputado que está bajo control de Japón. Desde el Gobierno nipón alegan que las cinco islas forman parte de su territorio desde 1895 y que antes no pertenecieron a nadie, pero Pekín asegura que en los mapas japoneses de 1783 y 1785 el archipiélago es identificado como su territorio y que había pertenecido al Imperio chino ya hace 600 años.Los japoneses apoyan el incremento del gasto militar Al menos el 60,8% de los japoneses apoya la idea de que su país pueda lanzar ataques de represalia contra bases enemigas, reveló una encuesta telefónica realizada por la agencia de noticias Kyodo. No obstante, el 35% de los encuestados desaprueba esta posibilidad. Participaron 420 hogares seleccionados al azar con votantes elegibles y 615 usuarios de teléfonos móviles, pero el número exacto de participantes en el sondeo no se dio a conocer.Otra encuesta del mismo periódico mostró que el nivel de aprobación del Gobierno de Fumio Kishida disminuyó al 33,1%, el mínimo desde la toma de posesión en octubre de 2021. Mientras que el nivel de desaprobación superó por primera vez el 50%, situándose en el 51,6%.Los principales motivos de la baja popularidad del Gobierno son el aumento de los precios, el funeral del ex primer ministro japonés Shinzo Abe con cargo al erario público y sin debate en el Parlamento, y la revelación de los vínculos entre casi la mitad de los diputados del Partido Liberal Democrático y la polémica organización religiosa Iglesia de la Unificación. La situación también se ha visto agravada por los escándalos que rodean a varios ministros. En el último mes y medio, Kishida tuvo que sustituir a tres titulares de Ministerios a la vez.Japón se hunde en una deuda e inflación récordLa deuda nacional del país alcanzó un récord más de 1.241 billones de yenes (más de 9,2 billones de dólares) a finales de marzo de 2022. Aumentó en 24 billones de yenes (184.000 millones de dólares) desde finales de marzo de 2021, principalmente debido a los gastos fiscales derivados de las medidas para combatir el coronavirus. Este es el sexto año consecutivo en que se alcanza una cifra máxima histórica.Según el organismo nacional de estadística, el índice de precios de consumo (IPC) en Japón subió un 3,6% en octubre de 2022 en relación con el mismo mes del año anterior, el índice más alto en los últimos 40 años. La agencia Kyodo destaca que la inflación lleva 14 meses en alza, y que la última vez que el IPC subió un 3,6% fue en febrero de 1982, en medio de una crisis del petróleo.Los precios de alimentos frescos aumentaron un 8,1% en octubre y los de alimentos no perecederos, un 5,9%, lo que se tradujo en una subida generalizada del 6,1% en este renglón. Las tarifas de la luz, calefacción y agua se dispararon un 14,6%. Mientras que en el apartado de gas y energía eléctrica, el alza superó el 20%.La inflación está por encima del objetivo del Banco de Japón por séptimo mes consecutivo. El organismo lleva a cabo una política monetaria ultra suave manteniendo el tipo de tasa de interés en niveles mínimos para estimular el mercado. Esta es una de las principales razones del debilitamiento del yen a su tasa más baja en 32 años, ya que la diferencia de tipos de interés con los países occidentales, que los suben para combatir el excesivo aumento de los precios, hace más rentables las inversiones en instrumentos denominados en dólares.

