Un caza F-35 de EEUU no funciona y hasta debe ser remolcado | Videos

Un video difundido en redes sociales muestra cómo un caza F-35 de la Fuerza Aérea estadounidense se encuentra en condiciones frágiles tras un vuelo de prueba... 03.12.2022, Sputnik Mundo

Se trata del avión de combate estelar que adquirió el Pentágono bajo la promesa de que sería la aeronave más poderosa y veloz del mundo. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. En los últimos años, el modelo ha presentado una serie de problemas técnicos que han puesto en dificultades al Gobierno estadounidense. En las imágenes se aprecia a un F-35B siendo remolcado en una pista de aterrizaje en Kadena, Okinawa, al sur de Japón. Un vocero de los Marines de Estados Unidos, Rob Martins, informó que el avión debió aterrizar de emergencia debido a una falla eléctrica que se presentó durante "operaciones de entrenamiento estándar". "El piloto actuó como estaba entrenado y eligió la opción más segura, aterrizando el avión de forma segura de acuerdo con los procedimientos estándar. Operar nuestras aeronaves con seguridad y eficacia es una prioridad absoluta y nuestros pilotos toman grandes precauciones para garantizar la seguridad de la tripulación y de las zonas circundantes", precisó Martins.Desde 2019 ya se consideraba al F-35 como el avión de combate más caro de la historia. Fue desarrollado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, que es líder de la industria armamentista internacional. En 2021, con el fin de mantener la flota existente de los F-35, el Pentágono solicitó 360 millones de dólares adicionales al Congreso de Estados Unidos. De esa cantidad, 175 millones de dólares fueron destinados a comprar 20 módulos de potencia para los motores, lo cual resultó necesario para supuestamente eliminar las fallas de los F-35, que constantemente enfrentaban problemas. No existe un precio fijo para los cazas F-35, ya que su valor comercial depende de los acuerdos entre Lockheed Martin y el Gobierno al que pretenda venderle la aeronave. No obstante, según algunos de los más recientes contratos firmados por con algunas naciones de Europa, el F-35B vale unos 105 millones de dólares.

