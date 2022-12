https://sputniknews.lat/20221204/prometeo-un-espectaculo-de-1971-en-bellas-artes-cuando-en-plena-censura-toco-el-rock-mexicano-1133087018.html

'Prometeo': un espectáculo de 1971 en Bellas Artes cuando en plena censura tocó el rock mexicano

'Prometeo': un espectáculo de 1971 en Bellas Artes cuando en plena censura tocó el rock mexicano

El 4 de diciembre de 1971, en plena censura del rock en México, el máximo recinto cultural de México, el Palacio de Bellas Artes, alberga a 'Prometeo...

Con tragafuegos y faquires, body painting, poesía, blues, danzón, lucha libre y tres de los mejores grupos de rock del momento: Javier Bátiz, Peace and Love and Dug Dug's, dos de los cuales estuvieron presentes en el polémico festival de Avándaro tres meses antes. Un espectáculo que quedó totalmente borrado de la historia y hasta de los registros del propio Palacio. Sin embargo, gracias a un periodista e investigador del rock mexicano, Federico Rubli, se logró rescatar las evidencias y testimonios sobre el evento, los que junta en su libro Prometeo 71, Arte Pop y Rock en Bellas Artes.Sputnik habla con el periodista y autor del libro Federico Rubli y también con el productor Roberto Mosquiera y con Arnaldo Coen, pintor y artista plástico mexicano, Premio Nacional de Ciencias y Artes, quienes estaban detrás de la organización de ese show y cuya creatividad irreverente permitió que se celebrara el Prometeo.La cima y la caída del rock: el festival de AvándaroEl 'Woodstock mexicano'…así se le conoce al famosísimo festival de Avándaro, que se celebró en septiembre de 1971 en un pueblo de Valle de Bravo, a unos 150 kilómetros de Ciudad de México, al que los amantes del rock acudieron como en una peregrinación. Un momento histórico para la juventud mexicana. Algo que marcó por un lado un cambio en la historia cultural del país, pero por otro, el comienzo de la caída del rock en México.Miles de personas, algunos calculan más de 250.000, presenciaron el festival, donde 11 bandas estaban tocando durante 12 horas. Fue algo que le molestó al Gobierno, y también a la prensa. "Mariguaniza", "denigrante orgía", "¡mugre, pelos, sangre, muerte!", gritaban los titulares. Y lo que le siguió al festival fue la censura inmediata a todas las bandas participantes, sus canciones, la cancelación de todos los eventos y de todo el género."Al coartar un movimiento propio, la consecuencia de Avándaro fue una regresión propiciada de manera deliberada del círculo gobernante, atemorizado ante los alcances de una concentración masiva de jóvenes que podría fomentar una conciencia políticamente crítica hacia el régimen prevaleciente; percibió que la rebeldía de la contracultura rocanrolera atentaba contra los valores sociales establecidos, es decir, el establishment y las buenas costumbres de la tradicional familia mexicana", afirma Federico en su libro.La génesis del Prometeo"Y lo que hay que recalcar que la iniciativa de hacer Prometeo era de tres hermanos Coen: Arnaldo, Aristides y Amílcar y con Roberto como productor decidieron hacer este espectáculo multicultural", dice Rubli hablando con Sputnik. Los hermanos interactuaban con integrantes de diversos grupos del círculo de la danza, de reuniones de teatro, discusiones del cine, sesiones del rock, musical y exhibiciones pictóricas. En el teatro de la Danza en México, junto a su amiga bailarina Rocío Sagaón, ellos empezaron a organizar unas sesiones de todo tipo."Éramos un grupo de chavos, jóvenes, guapos, talentosos, teníamos mucha inquietud por producir, de pensar el arte y producirlo. Era toda una ebullición alrededor y como parte de esa ebullición, de esa necesidad creativa de expresión, después del 68, después de Woodstock, que era un evento completamente musical, de allí nació. Prometeo Espectáculo Pop sale de la inercia y del tribe, de la necesidad de hacer algo, de todos los que convivíamos en la Zona Rosa", apoya Roberto Mosqueira.Como explica Mosqueira, en aquella época la onda pop tenía otro sentido, "entonces incorporaba todas las cuestiones de cultura popular y rock estaba entre ello, dentro de un contexto cultural" , reitera.Y después de la primera función que se celebra en en el Centro Deportivo Israelita, llegan a conocer al director de Bellas Artes, Miguel Bueno y Malo, un gran entusiasta quien quería "promover el mosaico multicultural de una amalgaba de lo pop en la danza, música, artes visuales y teatro". "Platicando con el salió que habíamos hecho un espectáculo pop para el Deportivo Israelita, empezamos la plática y a él le entusiasmó muchísimo lo que íbamos a hacer con el espectáculo, y dijimos que no teníamos nada planeado y nos dijo y por qué no lo hacemos en Bellas Artes. Así nos pusimos de acuerdo", cuenta Arnaldo Coen."Tuvimos que recontratar bailarinas que no fueran las mismas que en el Deportivo, fuimos a contratar a Selene [bailarina], otras bailarinas. Invitamos a participar a Juan José Gurrola, para que recitara los poemas en la obra al final de la puesta en escena, contratamos a los luchadores, gente en la calle: tragafuegos, faquires, los que hacían pantomima. Todas las expresiones pop: urbanas, contemporáneas, era para nosotros muy importante", relata Arnaldo."Hacer algo de esa magnitud traía una excitación muy fuerte de si íbamos a lograr hacer algo. Como cuando llegas a un nivel, y puedes o tienes las herramientas para hacer algo que has querido hacer en tu vida: producir un espectáculo. Había mucha energía y era impresionante el poder estar allí en Bellas Artes".La culminación y la trascendencia del Prometeo"El Palacio de Bellas Artes se llenó, absolutamente lleno, unas 2.000 personas, todos jóvenes, mucha gente afuera que no pudo entrar. Dentro estaba muy eufórica", cuenta Federico. Un evento que se encierra dentro de lo que es la contracultura a principios de los años 70, Rubli considera que en ese sentido el Prometeo era un espectáculo muy adelantado a su época, muy vanguardista, y muy disruptivo. Sin embargo, esto ocasionó que el director general de Bellas Artes fuera cesado al día siguiente del espectáculo. "Algo que fue congruente con la censura que había aquella época", dice."El Prometeo era algo que se les escapó, no se dieron cuenta de que esto lo habían autorizado meses antes de Avándaro. Y no lo anunciaban como una cosa de rock, sino que se llamaba Espectáculo Multicultural Prometeo". El espectáculo fue transmitido por el Canal 11, sin embargo, la transmisión se cortó después de Dug Dug's. "Hubo cierta paranoia sobre si habíamos transgredido el espacio cultural de Bellas Artes", cuenta Mosqueira. "Era un caos, pero también había un ambiente muy gozoso de parte del público, no hubo agresión, no hubo cosas violentas, nadie hizo nada escandaloso"."¿Qué pasó después? Nunca medimos lo que habíamos hecho. Canal 11 borró todas las cintas, y de Bellas Artes resulta que el lunes siguiente despiden a Miguel Bueno y Malo, ni siquiera pudimos recoger la escenografía", relata. "Para Bellas Artes simplemente no existió este evento porque se les hizo un acto bochornoso y muy poco digno para un recinto cultural", apoya Federico."Ya como una catalogación, fue un espectáculo transdisciplinario, no interdisciplinario, no estaban conectadas, sino que eran espacios únicos de cada uno. Yo creo que eso fue lo valioso. Creo que históricamente, no es por ensalzarse mucho, yo creo que en ese momento históricamente fue el primer espectáculo cultural a ese nivel en el mundo. No hay registro tampoco de que haya habido algo así" dice Mosqueira."Sería fantástico que ahora con el libro se animaran algunos actores a poderlo por lo menos difundir con su música, que se pueda hacer algo puesto en escena, sería fantástico", cuenta Arnaldo."Este libro es una pequeña aportación a rescatar un evento cultural que fue vanguardista, que fue disruptivo en su época, pero que forma parte de la historia de Bellas Artes. Y siento que hay que reintegrarlo a la historia cultural de los años 70", termina Rubli.

