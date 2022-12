Trump habla sobre el fin de la Constitución de EEUU e insiste en un supuesto fraude electoral

https://sputniknews.lat/20221204/trump-sugiere-el-fin-de-la-constitucion-de-eeuu-e-insiste-en-el-fraude-electoral-de-2020-1133206803.html

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un supuesto fraude electoral en 2020 representaría la violación de las leyes máximas del país... 04.12.2022, Sputnik Mundo

El republicano insistió en que en 2020 las autoridades estadounidenses permitieron un fraude electoral que presuntamente benefició a Joe Biden, el actual mandatario del país.Ese hecho, comentó, supone la fragilidad de las leyes estadounidenses, incluso las que están asentadas en la Constitución. También aseguró en que "los gigantes tecnológicos" trabajan de cerca con los demócratas, algo que, dijo, jamás hubieran aprobado los fundadores de Estados Unidos. "Nuestros grandes fundadores no querrían y no condonarían unas falsas y fraudulentas elecciones", indicó."Entonces, con la revelación de un fraude y engaño masivo y extendido al trabajar en estrecha colaboración con las grandes empresas tecnológicas, el Comité Nacional Demócrata y el Partido Demócrata, ¿lanzan los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y declaran al ganador legal, ¿o tienen unas nuevas elecciones?", escribió Trump. La Administración Biden no tardó en responder. A través del encargado de prensa, Andrew J. Bates, la Casa Blanca consideró que un ataque a la Constitución "es una anatema al alma" de la nación, ya que "no puedes amar a Estados Unidos sólo cuando ganas".Ejecutivos de Twitter habrían bloqueado la historia de la computadora personal de Hunter Biden, sin que existieran elementos suficientes para hacerlo y sin conocimiento del entonces director de la compañía, Jack Dorsey, de acuerdo con la información que difundió Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, el pasado 1 de diciembre. El también dueño de Tesla y SpaceX reveló cómo Twitter censuró la historia de filtración de información comprometedora sobre el hijo del presidente Biden, antes y durante las elecciones presidenciales de 2020. El multimillonario cree que la historia de cómo la red social escondió la polémica acerca de la computadora portátil de Hunter Biden, a escasas semanas de la elección de Joe Biden, equivale a entrometerse en los comicios presidenciales de 2020.

