Argentina y Paraguay creen que las acciones unilaterales podrían generar una ruptura en el Mercosur

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller argentino, Santiago Cafiero, advirtió que las acciones unilaterales por parte de países que forman parte del Mercosur, como... 05.12.2022, Sputnik Mundo

Consideró que los acuerdos bilaterales son contrarios a la normativa del Mercado Común del Sur (Mercosur), la cual ha sido "fruto del consenso"."La mejor estrategia no es apresurarse a cerrar acuerdos que frenan nuestras áreas productivas. Tiene que haber resultados equilibrados, de lo contrario ningún acuerdo es sustentable. Nos preocupan los acuerdos bilaterales", agregó.Afirmó que no se puede desconocer la importancia del comercio intrabloque y remarcó que la fortaleza del Mercosur es que los países puedan "crecer juntos" para ayudar a combatir el "hambre, la guerra y el cambio climático".Por su parte, el canciller paraguayo, Julio Arriola, consideró este lunes que medidas unilaterales dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) son "inadecuadas" y "socavan" la proyección del bloque.Asimismo, Arriola consideró que su país "defiende el respeto a la letra de los textos fundacionales, el objetivo del tratado de asunción es claro y no hay lugar de interpretación, son reglas que rigen nuestro accionar"."Paraguay ha procedido de esta manera y lo seguirá haciendo", agregó.El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, aseguró que su Gobierno seguirá impulsando acuerdos comerciales por fuera del Mercosur pese a que ese mismo día los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay le advirtieron que van a tomar las medidas que "juzguen necesarias" para defender sus intereses.La Presidencia de Uruguay anunció el jueves que presentó la solicitud de ingreso al acuerdo transpacífico en el marco de "la estrategia de inserción internacional trazada por la actual administración".El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que busca promover una mayor integración económica regional y cooperación entre sus miembros, fue firmado en 2018 y está integrado por Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunéi y Chile.Desde su asunción, en marzo de 2020, Lacalle Pou insiste en que el derecho internacional vigente habilita a Uruguay "a avanzar en la flexibilización" del Mercosur y en que su país necesita "abrirse al mundo".A mediados de julio, el mandatario anunció que su Gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un Tratado de Libre Comercio, luego de una "conclusión positiva" del estudio de factibilidad.Las negociaciones entre Montevideo y Pekín generaron molestias en algunos de los socios del grupo, especialmente Argentina, por considerar que los países miembros no pueden firmar acuerdos comerciales de forma unilateral.

