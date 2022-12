https://sputniknews.lat/20221205/el-ministro-de-justicia-de-peru-advierte-que-el-ejecutivo-no-aceptara-la-destitucion-de-castillo-1133231887.html

El ministro de Justicia de Perú advierte que el Ejecutivo no aceptará la destitución de Castillo

LIMA (Sputnik) — El ministro de Justicia de Perú, Félix Chero, advirtió que el Ejecutivo no aceptará la decisión del Congreso de destituir al presidente Pedro... 05.12.2022, Sputnik Mundo

"Así es, [no aceptaremos una destitución de parte del Congreso], y por una sencilla razón: lo que se pretende con esta tercera vacancia [pedido de destitución] es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya han sido discutidas en la primera y segunda vacancia", declaró Chero a la radio local Exitosa.El pleno del Parlamento debatirá el 7 de diciembre un pedido de destitución interpuesto por un grupo de congresistas opositores, apelando a la causal constitucional de incapacidad moral permanente de Pedro Castillo para ejercer la Presidencia.Este es el tercer pedido impulsado por el Legislativo desde que el jefe de Estado asumió el poder en julio de 2021; todos han apelado a la causal de incapacidad moral permanente por presuntos actos de corrupción del jefe de Estado.El ministro de Justicia señaló que el Ejecutivo no aceptará una eventual destitución presidencial, pues en su pedido el Congreso está considerando "hechos y aparentes elementos de convicción que no han sido corroborados y que corresponden al ámbito fiscal".Esto lo menciona en alusión a las seis investigaciones fiscales que enfrenta Castillo por presuntos delitos de corrupción.Si el pedido logra 87 votos a favor, en un Congreso unicameral de 130 representantes, Castillo abandonaría la Presidencia y sería sustituido por la vicepresidenta Dina Boluarte.

