La India segura de que no se verá afectada por el tope al petróleo ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Nueva Delhi no se verá afectada por el techo al precio del petróleo procedente de Rusia, declaró el ministro de Petróleo y Gas indio, Hardeep... 05.12.2022, Sputnik Mundo

Este 5 de diciembre entró en vigor la medida consensuada la semana pasada por los países de la Unión Europea (UE) y el Grupo de los Siete (G7), que fija en 60 dólares por barril el precio máximo del petróleo ruso transportado por mar.Para la India, destacó, los principales proveedores del crudo son Irak, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y no Rusia. No obstante, el ministro admitió que si Rusia se niega a vender petróleo al precio topado o reduce la producción, los precios del combustible verán un aumento drástico.Numerosos países condenaron la operación rusa de desmilitarización y desnazificación de Ucrania y y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.Las medidas contra Rusia ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes. En este contexto, los países del G7 propusieron imponer topes a los precios del petróleo ruso para tratar de limitar los ingresos de Moscú tras el alza de los costes de los productos energéticos.Por su parte, el vice primer ministro Alexandr Nóvak dijo que Rusia no abastecerá de petróleo a los países que fijen un techo a los precios, sea cual sea, de 60 dólares o cualquier otro, pues es una injerencia en las leyes del mercado. Agregó que Rusia está abierta a la cooperación con aquellos consumidores que estén dispuestos a trabajar según las reglas del mercado.

