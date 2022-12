https://sputniknews.lat/20221205/macron-afirma-que-europa-y-eeuu-estan-desincronizados-en-esta-crisis-energetica-1133211411.html

Macron afirma que Europa y EEUU están desincronizados en esta crisis energética

Macron afirma que Europa y EEUU están desincronizados en esta crisis energética

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, constató que Europa y Estados Unidos andan desincronizados en medio de la actual crisis... 05.12.2022, Sputnik Mundo

Ahora que Rusia ha recortado drásticamente el suministro de gas a Europa, esta compra más a EEUU, pero a un precio seis veces superior al que pagan los estadounidenses, y en un momento en que la inflación y el desempleo en Francia rondan el 7%, según el mandatario galo."Estamos muy comprometidos juntos en esta guerra por los mismos principios. Pero el costo de esta guerra no es el mismo, en ambos lados del Atlántico", constató Macron.Durante la entrevista, el líder francés reafirmó que París es aliado de Washington, pero dejó claro que esto no implica una relación de dependencia."Solo quiero que seamos aliados, quiero que seamos amigos, quiero que seamos socios. Quiero comprometerme con EEUU, pero no quiero ser dependiente", enfatizó.

