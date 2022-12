https://sputniknews.lat/20221205/pago-500-dolares-por-un-concierto-de-bad-bunny-y-sale-decepcionada-es-una-estafa-1133209127.html

Pagó 500 dólares por un concierto de Bad Bunny y sale decepcionada: "Es una estafa"

Los fanáticos mexicanos del cantante puertorriqueño Bad Bunny al fin disfrutaron del primer concierto que el artista más escuchado del mundo ofreció en México... 05.12.2022, Sputnik Mundo

El 3 de diciembre Bad Bunny realizó la primera de las dos fechas que tiene programadas en la ciudad de Monterrey, al norte de México, luego de muchos meses de espera y una fuerte demanda para comprar entradas, las cuales se acabaron en minutos. Aunque muchos festejaron la presentación del ganador del Grammy, otros consideraron que todo se trató de una estafa, pues el concierto que brindó el intérprete de Me porto bonito y Safaera no estuvo a la altura de lo que cobró. Un boleto en la zona VIP rebasó los 10.000 pesos (unos 516 dólares). A través de su cuenta de Twitter, la usuaria @angielovesid se quejó de los más de 500 dólares que pagó para estar en primera fila durante el show. A pesar de las expectativas que se formó desde hace meses, dijo, el show no tuvo "nada novedoso" y "no se veía nada".Entre las quejas que enlistó la usuaria está que la logística del evento fue "asquerosa" e incluso acusó al cantante de repetir "todas las líneas en orden que le dice al público en otros conciertos".Su publicación generó diversas reacciones, entre ellas, varias críticas contra la usuaria por haber pagado tanto por un artista como Bad Bunny, a lo cual @angielovesid también respondió y aclaró que su queja fue haber pagado tanto por un show sencillo y no porque se la pasó mal.Bad Bunny, la mayor figura del momento en la escena del trap y el reguetón, se presentará el próximo 9 y 10 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México como parte de su World's Hottest Tour. Este 2022, Benito Antonio Martínez Ocasio (su nombre real) se posicionó como el artista más escuchado del mundo dentro de la plataforma Spotify. De hecho, México es el país donde sus canciones fueron más reproducidas.

