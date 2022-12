https://sputniknews.lat/20221205/uruguay-cree-que-mercosur-tiene-severas-dificultades-para-avanzar-en-acuerdo-con-ue-1133225554.html

Uruguay cree que Mercosur tiene "severas dificultades" para avanzar en acuerdo con UE

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller uruguayo Francisco Bustillo consideró que el Mercado Común del Sur (Mercosur) tiene "severas dificultades" para llegar a un... 05.12.2022, Sputnik Mundo

"Seguimos experimentando severas dificultades en las negociaciones externas para concretar acuerdos. El caso paradigmático es la UE. Tres años más tarde, no solo no se ha culminado la negociación sino que siguen surgiendo nuevas demandas que nos alejan de la firma del acuerdo", afirmó el canciller durante la cumbre del Mercosur. "Escasez" de acuerdosEl canciller de Uruguay advirtió que el bloque tiene "deficiencias" y criticó la "escasez" de acuerdos con otros países."Precisamos un bloque que pueda y quiera proyectarse en las nuevas dinámicas, un bloque que pueda hacer frente a los desafíos del ayer, del hoy y de mañana (...) En esta ocasión, el Mercosur debe estar a la altura de sus tiempos, de un gran Mercosur, que acapara a la iniciativa internacional y no uno que languidece. Seguimos advirtiendo las mismas deficiencias", sostuvo Bustillo.Ausencia del arancel externo comúnUruguay reclamó que el bloque no tiene un arancel externo común y que las restricciones entre los estados traen más consecuencias para los países más pequeños.

