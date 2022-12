https://sputniknews.lat/20221206/analista-la-intencion-de-uruguay-de-negociar-sin-el-mercosur-si-es-viable--1133234544.html

Analista: la intención de Uruguay de negociar sin el Mercosur sí es viable

La decisión de Uruguay de adherirse al Acuerdo Transpacífico es "totalmente viable", dijo a Sputnik el analista uruguayo Ignacio Bartesaghi, quien consideró... 06.12.2022, Sputnik Mundo

La cumbre del Mercosur que se celebra en Montevideo hasta el 6 de diciembre se desarrolla en medio de tensiones internas motivadas por la intención del Gobierno uruguayo de adherirse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, (CPTPP por sus siglas en inglés, o TPP11), un bloque comercial surgido en 2018 integrado por 11 países, entre los que se encuentran Perú, Chile y México."Está claro que no hay consenso del Mercosur respecto a este punto", dijo a Sputnik el analista uruguayo Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales, remarcando que los países mantienen "diferentes interpretaciones jurídicas" sobre qué puede o no hacer Uruguay, el socio con la economía más pequeña del bloque.Para el experto, la nota conjunta de Argentina, Brasil y Paraguay en la que adelantan posibles medidas si Uruguay insiste en su intención "no es llamativa" porque es la misma postura que los países tuvieron cuando Montevideo anunció negociaciones por su cuenta con China.Sin embargo, para Bartesaghi sí hay una sorpresa: el apoyo a la declaración del Gobierno de Jair Bolsonaro. "Es interesante que Brasil esté incluido en esa declaración cuando todavía no cambió el Gobierno de Bolsonaro", que según el experto se ha caracterizado por apoyar a Uruguay en su posición de apostar por un Mercosur más flexible.Para Bartesaghi, la adhesión de Brasil implica un cambio que "quizás adelanta lo que va a ocurrir en 2023" con la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula Da Silva, prevista para el próximo 1 de enero.Postura de Uruguay es "totalmente viable"La posición de Uruguay no es nueva, ya que desde julio de 2022 mantiene diálogos con China para estudiar un posible Tratado de Libre Comercio. Esa posibilidad ya había desatado rispideces dentro del bloque comercial, cuyo estatuto impide a un miembro suscribir tratados comerciales con terceros países sin la anuencia del resto de los socios.La normativa del Mercosur establece que, ante disputas de este tipo, los países deben recurrir al Sistema de Solución de Controversias del bloque. Para Bartesaghi, "es difícil pensar" que se llegará a ese punto, por lo que la advertencia contra Uruguay parece más "un mensaje político" que una posibilidad real.Para el experto, la falta de concreción de estas negociaciones dificulta que se inicien reclamos contra Uruguay, dado que el país por el momento "no está otorgando ni recibiendo preferencias" a terceros países.Aún así, Bartesaghi consideró que lo que busca el Gobierno de Luis Lacalle Pou es "totalmente viable" según la interpretación de la administración uruguaya actual de los estatutos del bloque. Sin embargo, deberá enfrentarse a las posturas de Argentina y Brasil han sostenido históricamente una visión más proteccionista.Un futuro cambianteLa asunción de Lula Da Silva como presidente de Brasil y las posteriores elecciones nacionales de Paraguay, pautadas para abril de 2022, podrían suponer cambios dentro del bloque comercial.De acuerdo a Bartesaghi, Lula apostará a sostener el bloque con negociaciones conjuntas, por lo que no será sencillo de tratar para el Gobierno de Lacalle Pou.El Gobierno de Mario Abdo Benítez ha sostenido una posición más conservadora del Mercosur. Con mayor cercanía a Argentina que a Uruguay, Asunción seguiría defendiendo la necesidad de negociar de forma conjunta, evitando las negociaciones individuales.

brasil, uruguay, argentina, mercosur, luis lacalle pou, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, paraguay