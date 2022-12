https://sputniknews.lat/20221206/argentina-funcionamiento-de-la-justicia-esta-en-su-peor-momento-desde-el-retorno-democratico-1133271215.html

Argentina: "Funcionamiento de la Justicia está en su peor momento desde el retorno democrático"

Argentina: "Funcionamiento de la Justicia está en su peor momento desde el retorno democrático"

El Gobierno argentino pidió a la Fiscalía que investigue un viaje de jueces, fiscales y empresarios del Grupo Clarín. En otro orden, Nicaragua y Colombia están avanzando en el litigio que mantienen ante la Corte Internacional de Justicia –CIJ- por sus diferencias limítrofes. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente Alberto Fernández pidió a la Fiscalía que investigue un viaje particular de jueces, fiscales y empresarios del Grupo Clarín a una propiedad, ubicada en la Patagonia, del millonario británico Joe Lewis.El hecho se hizo público después de que se divulgaran mensajes en los que los involucrados buscaban ocultar el viaje, que tuvo lugar, a instancias del Grupo Clarín, en el fin de semana del 13 y 14 de octubre, en un avión privado.Además de jueces y fiscales, entre los invitados aparecen el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro y varios exagentes de los servicios de inteligencia.El escándalo estalló en las horas previas a conocerse el fallo judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández por un presunto caso de corrupción.En Órbita entrevistó al periodista del diario Tiempo Argentino, Néstor Espósito, que reveló los audios de una conversación por Telegram en la cual los involucrados buscaban formas de justificar el viaje y ocultar la financiación de Clarín."Lo que trascendió muestra de manera patética cómo funciona el sistema de poder en Argentina, eso incluye al poder judicial, en ese viaje había factores del poder económico, mediático, judicial, político y de inteligencia lo que da una idea de cómo se estructura buena parte del poder", sostuvo Espósito.Alberto Fernánde, anunció en cadena nacional una serie de medidas ante la "gravedad de los hechos" que, según afirmó, “lastiman la democracia por su promiscuidad”.El periodista señaló que se trató de algo político más que judicial porque, en concreto, los anuncios no van a prosperar."El Gobierno lanzó una serie de medias pero ninguna tiene posibilidad de tener éxito, ni el juicio político propuesto a los jueces, ni la propuesta de que en la Ciudad de Buenos Aires se haga juicio político al fiscal general y al ministro de Seguridad, ni que se le logre dar un nuevo impulso al proyecto de reforma judicial que hace tres años está detenido en el Congreso ni promover una investigación judicial a partir de este viaje".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la situación de Nicaragua y Colombia que siguen avanzando en su litigio ante la Corte Internacional de Justicia –CIJ- por sus diferencias limítrofes.Esta semana comenzó en La Haya la instancia oral del proceso que Managua inició en 2013 para ampliar su plataforma continental frente a Colombia.Entrevistado por En Órbita, Jorge Capelán, analista político del Centro Regional de Estudios Internacionales –CREI-, de Nicaragua, opinó que la disputa responde a las “ambiciones hegemonistas de la oligarquía colombiana” en donde un “acuerdo político” entre ambos gobiernos aparece como la única salida razonable al diferendo.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

